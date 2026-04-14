Chủ tịch Quốc hội: Tổ quốc dõi theo và tự hào về người con Việt Nam xa xứ

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italia, trưa nay (14/4 - theo giờ địa phương), tại Thủ đô Roma, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có cuộc trò chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Italia.

Trong không khí đầm ấm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi đến đại sứ, cơ quan Đại sứ quán và cộng đồng người Việt ở Italia lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chủ tịch Quốc hội trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới toàn thể bà con.

Chủ tịch Quốc hội cũng đã thông tin với cộng đồng người Việt Nam tại Italia về tình hình trong nước với những dấu mốc quan trọng như tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhìn lại năm 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng, Nhà nước và nhân dân trong, ngoài nước đã đồng lòng, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng như kinh tế vĩ mô ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, vị thế và uy tín quốc tế tiếp tục được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm, không có vùng cấm; đặc biệt là sự đoàn kết, nhất trí trong khối đại đoàn kết dân tộc, tạo được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Tổ quốc luôn dõi theo và tự hào về người con Việt Nam xa xứ; đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Italia chấp hành pháp luật tốt, nỗ lực vượt qua khó khăn để sinh sống, học tập.

“Qua báo cáo của Đại sứ quán, tôi thấy Đại sứ quán làm khá tốt đối với cộng đồng người Việt, đối với các em du học sinh. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Quốc hội trong 2 năm vừa qua đã ban hành nhiều luật quan trọng, như Luật Quốc tịch, Luật Căn cước, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản. Gần đây, ban hành sửa đổi Luật Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Luật Trí tuệ nhân tạo.

Có thể nói, trên thế giới có khoảng gần 10 nước ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo thì trong đó có Việt Nam. Nhất là gần đây, 9 Nghị quyết của Đảng, trong đó có Nghị quyết 57 về lĩnh vực là khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, để làm sao thu hút người nước ngoài, cũng như người Việt ở nước ngoài về để có điều kiện cống hiến tại Việt Nam. Tất cả những chính sách, hoàn thiện thể chế cơ bản rất thông thoáng cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong rằng, cộng đồng người Việt là một khối đoàn kết thống nhất ở Italia, thời gian qua đã đoàn kết tốt, tới đây đoàn kết tốt hơn nữa, nhằm giúp đỡ các du học sinh học tập ở Italia để sau này đất nước Việt Nam có nguồn nhân lực chất lượng cao ở các lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, lĩnh vực năng lượng, phát triển các ngành nghề mà phía Việt Nam đang cần ở Italia như công nghiệp chế tạo, công nghiệp chế biến cao, công nghệ cao, thời trang, may mặc, kinh tế số…

Nhấn mạnh, Việt Nam và Italia có cái truyền thống hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hơn 10 năm là Đối tác chiến lược, Chủ tịch Quốc hội mong cộng đồng người Việt luôn đoàn kết, các thế hệ con em nỗ lực học tập để trở về phục vụ quê hương, đất nước. Chủ tịch Quốc hội cũng mong cộng đồng người Việt gìn giữ văn hóa, truyền thống của dân tộc, ngôn ngữ tiếng Việt ở nước sở tại; đặc biệt là chấp hành nghiêm luật pháp nơi sinh sống.

Trước đó, báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, Đại sứ Việt Nam tại Italia Nguyễn Phương Anh nhấn mạnh, cuộc gặp của Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin và niềm tự hào cho bà con tại Italia để mỗi người tiếp tục nỗ lực học tập, lao động thành đạt ở xứ người, đồng thời luôn hướng về quê hương, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và tình cảm cho công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Theo Đại sứ Nguyễn Phương Anh, cộng đồng người Việt Nam tại Italia hiện có khoảng 5.500 người, sinh sống trên khắp các vùng của Italia, trong đó tập trung đông tại khu vực phía Bắc, miền Trung. Đời sống bà con cơ bản ổn định, từng bước hội nhập xã hội sở tại. Lực lượng sinh viên đông đảo với khoảng 2.000 bạn đang theo học tại các trường đại học và cơ sở đào tạo của Italia.

Hiện có 500 chức sắc, tu sĩ và giáo dân đang học tập tại các cơ sở giáo dục của Vatican là một nét đặc thù rất riêng của cộng đồng người Việt tại Italia. Cộng đồng người Việt Nam tại Italia đa dạng các thành phần và ngày càng có nhiều đóng góp trong giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa, đào tạo nguồn lực và thúc đẩy đầu tư thương mại giữa hai nước.

Chia sẻ tại cuộc gặp gỡ, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Italia bày tỏ xúc động được gặp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Là giảng viên nghiên cứu về khoa học máy tính và chuyên ngành trí tuệ nhân tạo, PGS.TS Nguyễn Thanh Phương đánh giá cao những chính sách mà Quốc hội Việt Nam đã ban hành gần đây, liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là Luật Trí tuệ nhân tạo được thông qua tại Quốc hội khóa XV. Việc này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho đội ngũ trí thức người Việt ở nước ngoài đóng góp thiết thực cho đất nước trong các lĩnh vực này.

Chủ tịch Phòng Thương mại Italia - Việt Nam Phạm Văn Hồng cho rằng, chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italia, mở rộng cơ hội hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp chế biến, công nghệ, nông nghiệp chất lượng cao và thời trang.