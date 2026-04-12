Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Lãnh sự danh sự Việt Nam tại Torino, Italy

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, chuyến thăm chính thức Italy của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Italy đang phát triển hết sức tích cực sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hơn 10 năm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược.

Hai nước hợp tác hiệu quả, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, văn hóa, giáo dục - đào tạo, quốc phòng - an ninh và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino, bà Sandra Scagliotti cùng phu quân.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, ngày 11/4 đã có các cuộc hội kiến với Giáo hoàng Leo XIV và Thủ tướng Vatican, trong những ngày tới sẽ có các cuộc hội kiến với Tổng thống, hội đàm với Chủ tịch Hạ viện và gặp lãnh đạo Thượng viện Italy, gặp Thị trưởng Milan…

Tại các cuộc gặp, hai bên trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác toàn diện, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italy, hướng tới nâng cấp quan hệ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, sẽ đề nghị phía Italy tiếp tục tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, hiệp hội hai nước phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác thiết thực, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc gặp Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino, Italy

Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino Sandra Scagliotti bày tỏ xúc động và vinh dự được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành thời gian tiếp trong chuyến thăm chính thức Italy; đồng thời nhiệt liệt chúc mừng Chủ tịch Quốc hội vừa được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quốc hội Việt Nam; tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao vừa được kiện toàn, Việt Nam sẽ thực hiện thành công các quyết sách chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới trên cơ sở một nền kinh tế tự chủ, tự cường, hướng đến cuộc sống hạnh phúc của người dân.

Lãnh sự danh dự Sandra Scagliotti chia sẻ, với bà, Việt Nam không chỉ là một chủ đề nghiên cứu lịch sử, tri thức mà còn là một phần rất đặc biệt trong trái tim. Bày tỏ biết ơn đất nước và Nhân dân Việt Nam, Lãnh sự danh dự Sandra Scagliotti cho biết, Việt Nam là nơi bà đã hoàn thành chương trình học từ năm 1989 và chính ý chí, quyết tâm của lãnh đạo Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã trở thành nguồn cảm hứng hình thành bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng của bà.

Bài học lớn mà bà nhận được từ Việt Nam chính là: độc lập và tự do không bao giờ được đánh đổi. Việt Nam ngày nay đã trở thành một quốc gia tuyệt vời, một đất nước đổi mới, thịnh vượng, hòa bình và đang rất tích cực thúc đẩy một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người dân. Và việc quảng bá về đất nước, con người Việt Nam với bà đã trở thành một nghĩa vụ thiêng liêng.

Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino, bà Sandra Scagliotti

Bày tỏ xúc động và cảm ơn những tình cảm chân thành mà Lãnh sự danh dự Sandra Scagliotti dành cho Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng và đánh giá cao vai trò tích cực của Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino, các tổ chức Nhân dân hai nước như Hội Hữu nghị Italy - Việt Nam, các Chi hội hữu nghị tại các địa phương, Phòng Thương mại Italy - Việt Nam, các hoạt động nghiên cứu, xuất bản nhiều tác phẩm về Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh của Văn phòng Lãnh sự và Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam tại Torino.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ quý báu của Nhân dân Italy dành cho Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Ghi nhận các đề xuất cụ thể của Lãnh sự danh dự Sandra Scagliotti nhằm tiếp tục quảng bá hình ảnh, đất nước con người Việt Nam trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Lãnh sự danh dự, Văn phòng Lãnh sự danh dự và bạn bè Italy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Italy trong các hoạt động cộng đồng và hướng về Việt Nam, tiếp tục là vun đắp tình hữu nghị và làm cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác nhiều mặt tốt đẹp giữa Việt Nam và Italy.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng Lãnh sự danh dự Sandra Scagliotti cuốn sách về 80 năm Quốc hội Việt Nam. Lãnh sự danh dự Sandra Scagliotti đã trao tặng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh.