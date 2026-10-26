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Xuất bản ngày 26/10/2026 03:34 PM
Xuất bản ngày 26/10/2026 03:34 PM

Chợ Hoa Xuân Bình Điền 2027: Hỗ trợ nhà vườn, phục vụ người dân

Hà An
Hà An
(VTC News) -

Việc tổ chức chợ hoa xuân không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân mà còn tạo đầu ra cho các nhà vườn, góp phần lưu thông hàng hóa dịp cuối năm.

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