Giá chỉ hơn 30.000 đồng, ngôi nhà ven biển 130m² có gì đặc biệt?

(VTC News) -

Theo TheSun, ngôi nhà này nằm ở St Leonards-on-Sea, East Sussex (Anh). Mặc dù trị giá tới 525.000 bảng Anh (tương đương hơn 18 tỷ đồng) nhưng ngôi nhà lại đang được rao bán với giá chỉ 1 bảng Anh (tương đương khoảng 35.000 đồng).

Ngôi nhà có 2 phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, hành lang và nhà vệ sinh ở tầng trệt. Tầng trên có 4 phòng ngủ kích thước khá rộng rãi, trong đó 1 phòng có phòng tắm riêng.

Ngôi nhà 4 phòng ngủ nằm trong một con hẻm cụt ở Foxcote. (Ảnh: ACN / BTG Eddisons Property Auctions)

Vào tháng 2/2024, một vụ sạt lở đất lớn đã xảy ra trong khu vườn của ngôi nhà. Một phần đất bị sạt lở xuống dốc đứng khoảng 15 mét. Ngôi nhà hiện đang được rao bán đấu giá với giá khởi điểm chỉ 1 bảng Anh và không có giá sàn. Dự kiến, phiên đấu giá sẽ diễn ra vào ngày 29/10 tới.

Ngôi nhà có giá trị ước tính khoảng hơn 18 tỷ đồng. (Nguồn ảnh: ACN / BTG Eddisons Property Auctions)

Theo thông tin tiết lộ, ngôi nhà biệt lập rộng hơn 130m², nằm trên đường Foxcote, ở rìa phía bắc của thị trấn ven biển, đã được một cặp vợ chồng mua cách đây 6 năm. Tuy nhiên, kế hoạch của họ bị gián đoạn đột ngột do vụ sạt lở đất ở khu vườn phía sau.

Hiện tại, khu vườn đã ổn định. Ngôi nhà không có dấu hiệu thay đổi về cấu trúc. Tuy nhiên, lệnh cấm cư trú vẫn còn hiệu lực, có nghĩa là hiện tại không ai được ở trong nhà.

Vụ sạt lở đất khiến khu vực này không thể sinh sống được. (Ảnh: ACN)

Các nhà đấu giá hy vọng ngôi nhà sẽ sớm được khắc phục. (Ảnh: ACN)

Nhà đấu giá Richard Worrall cho biết: “Thật đáng tiếc cho cặp vợ chồng đã mua căn nhà này làm tổ ấm. Họ đã đầu tư rất nhiều tâm huyết và tiền bạc cho đến khi vụ việc nằm ngoài tầm kiểm soát đã thay đổi tất cả”.

Richard Worrall cho biết, nếu vấn đề lớn được giải quyết và quá trình sửa chữa hoàn tất, người mua có thể sở hữu một bất động sản trị giá hơn 18 tỷ với giá chỉ bằng một phần rất nhỏ so với con số đó.

Nội thất hơi cũ nhưng vẫn có thể sử dụng. (Nguồn ảnh: ACN / BTG Eddisons Property Auctions)