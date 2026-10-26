Vàng, bạc 'bốc hơi' không ngừng, dự báo bất ngờ về kênh đầu tư thay thế

(VTC News) -

Theo CNBC, các chuyên gia và nhà đầu tư tin rằng, đầu tư đồng sẽ ngày càng lãi hơn đầu tư vàng và kim loại này có đủ cơ sở để trở thành kênh đầu tư thay thế trong tương lai.

Đồng đang ngày càng trở nên quan trọng về mặt chiến lược đối với các chính phủ và ngành công nghiệp, khi làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI), các dự án mở rộng lưới điện và chi tiêu quốc phòng tăng đang thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu đối với kim loại công nghiệp này.

Là một nguyên liệu thiết yếu trong lĩnh vực điện tử, xây dựng và giao thông, cũng thường được xem như thước đo cho các hoạt động kinh tế, đồng đã đạt mức tăng giá vượt trội so với vàng trong năm nay, trong bối cảnh nhu cầu đảm bảo nguồn cung ổn định ngày càng tăng.

Giá đồng tăng vọt trong năm 2026. (Ảnh: Mint)

Cụ thể, giá đồng đã tăng 15,8% từ đầu năm đến nay và tăng hơn 30% trong 12 tháng qua. Ngược lại, giá vàng tương lai đã giảm 4,11% kể từ đầu năm và giảm 4,52% trong 12 tháng qua. Giá vàng giao ngay cũng giảm 4,89% trong 12 tháng qua và giảm 4% kể từ đầu năm.

Theo Zhitong Finance, giá đồng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) đang neo cao, dao động ở mức 14.350-14.400 USD/tấn.

Ngoài sức mua mạnh mẽ, sự khan hiếm nguồn cung thực tế tại các thị trường tiêu thụ cũng tiếp thêm lực đẩy cho giá đồng. Đề xuất của Bộ Thương mại Mỹ về việc áp thuế 15% đối với đồng tinh luyện từ đầu năm 2027 và có thể nâng lên 30% vào năm 2028 đã tạo nên tâm lý tích trữ lớn. Mặc dù chính sách chưa có quyết định cuối cùng nhưng giới buôn bán kim loại đã nhanh chóng gom hàng chuyển về các kho nội địa của Mỹ nhằm đón đầu rủi ro thuế.

Dự báo về xu hướng giá đồng vào cuối năm 2026, ngân hàng đầu tư Goldman Sachs đã điều chỉnh nâng từ 13.735 USD/tấn lên 14.700 USD/tấn.

Vàng, bạc ngày càng chìm sâu

Cuối tuần qua, giá vàng thế giới thủng mốc 4.000 USD/ounce, dừng ở mức 3.994,9 USD/ounce - thấp nhất từ giữa tháng 7. Tính chung cả tuần, giá vàng đã giảm khoảng 4%, hướng tới tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 6.

Tuy đã tăng nhẹ và lấy lại mốc 4.000 USD/ounce trong phiên giao dịch hôm nay 26/10 nhưng mức giá này vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức đỉnh 5.600 USD/ounce đạt được hồi đầu năm.

Trang ActionForex đánh giá, việc giá vàng mất mốc hỗ trợ 4.066 USD/ounce cho thấy đà rơi từ đỉnh cũ vẫn chưa kết thúc. Giá vàng có thể trượt sâu hơn về các vùng đáy bên dưới.

Trong ngắn hạn, mức giá 3.924-3.942 USD/ounce được coi là vùng hỗ trợ tiếp theo. Với kịch bản kém khả quan hơn, nếu mức giá 3.924 USD/ounce bị xuyên thủng, đà giảm sẽ tăng và kéo giá vàng hướng về vùng hỗ trợ sâu hơn quanh mức 3.750 USD/ounce.

Giá vàng thế giới trong 1 tháng qua. (Nguồn: Kitco)

Còn theo Ngân hàng Goldman Sachs, nhu cầu đối với các hợp đồng quyền chọn mua vàng suy giảm trong tháng 9 là một trong những yếu tố làm tăng rủi ro đối với dự báo giá vàng cuối năm nay.

Goldman Sachs cho rằng, việc điều chỉnh kỳ vọng về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cùng với sự giảm chú ý của thị trường đối với nguy cơ mất giá tiền tệ, khiến nhu cầu đối với quyền chọn mua vàng suy yếu.

Về dài hạn, Goldman Sachs tiếp tục kỳ vọng giá vàng sẽ tăng lên mức 5.400 USD/ounce vào cuối năm 2027. Dù vậy, ngân hàng này cảnh báo khả năng giá không đạt mục tiêu 4.650 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Dự báo này cho thấy Goldman Sachs vẫn kỳ vọng lực mua của các ngân hàng trung ương sẽ hỗ trợ giá vàng trong dài hạn. Tuy nhiên không loại trừ khả năng giá vàng tiếp tục giảm trong ngắn hạn.

Tương tự vàng, thị trường bạc thế giới cũng đang chịu áp lực giảm giá mạnh. Trong phiên giao dịch cuối tuần 24/10, giá bạc thế giới đi ngang quanh mức 53,8 USD/ounce, sau phiên lao dốc trước đó. Giá bạc hiện đã giảm khoảng 55% so với đỉnh cao kỷ lục vào tháng 1 gần 121 USD/ounce.

Giá bạc xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm. (Ảnh: Forbes)

Một trong những yếu tố gây sức ép lên giá bạc là lo ngại xung đột Mỹ - Iran tiếp tục leo thang, kéo giá dầu thô lên mức cao nhất trong nhiều năm. Giá năng lượng tăng làm gia tăng rủi ro lạm phát, đồng thời tạo thêm áp lực chi phí đối với hoạt động sản xuất.

Theo Kitco News, giá bạc còn chịu thêm sức ép từ đặc tính vừa là kim loại quý, vừa là nguyên liệu công nghiệp. Chi phí năng lượng gia tăng có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, làm suy yếu triển vọng nhu cầu tiêu thụ bạc và cản trở khả năng phục hồi giá.

Giá bạc đang đối mặt với vùng kháng cự gần nhất tại 54,53 - 55,77 USD/ounce. Nếu vượt qua vùng giá này, giá bạc có thể hướng tới mốc 58,09 USD/ounce.

Ngược lại, nếu áp lực bán tiếp diễn và giá bạc giảm dưới ngưỡng 53,46 USD/ounce, các vùng hỗ trợ tiếp theo được xác định tại 52,41 USD/ounce và 51,39 USD/ounce, thậm chí 50 USD/ounce.