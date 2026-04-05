Chó béc-giê cắn chết chủ ở Hà Tĩnh: Cần thức tỉnh nỗi sợ bị bỏ quên

Vụ chó béc-giê cắn chết chủ xảy ra ở Hà Tĩnh chiều 2/4 không chỉ khiến dư luận thương xót cho số phận của nạn nhân mà còn thức tỉnh một nỗi sợ hãi mà lâu nay nhiều người quên mất: Sự nguy hiểm cực lớn khi nuôi thú cưng là loài chó hung dữ, có dã tính cao. Bình thường, chúng có thể là người bạn đáng yêu, có năng lực bảo vệ chủ rất lớn, nhưng trong những tình huống đặc biệt lại có thể tước đi sinh mạng của con người, thậm chí là chủ nhân.

Ông Đ.H.Q. (83 tuổi, trú tại thôn Phúc Lộc, xã Việt Xuyên, Hà Tĩnh) bị con chó béc-giê mà chính mình nuôi nấng tấn công lúc ông cho nó ăn. Những vết cắn sâu, hiểm hóc đã lấy đi tính mạng ông dù gia đình khẩn trương đưa đi cấp cứu.

Hiện trường xảy ra vụ chó béc-giê cắn chết chủ tại Hà Tĩnh hôm 2/4.

Một trường hợp chó béc-giê cắn chết chủ khác cũng diễn ra cách đây hơn một năm tại xã Vĩnh Tường, Phú Thọ. Tối 20/11/2024, bé gái 5 tuổi đang chơi quanh nhà thì bị 2 con chó béc-giê của gia đình tấn công. Lúc đó bố mẹ bé vắng nhà, hai con chó dữ sổng khỏi chuồng và gây họa; nạn nhân không qua khỏi.

Tối 3/8.2020, bé trai trú tại thị xã Ba Đồn, Quảng Bình cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Trị, đang chơi trước sân thì bất ngờ con chó béc-giê của gia đình lao vào tấn công. May mắn là khi mẹ cháu hét kêu cứu, hàng xóm kịp lao ra cứu rồi đưa bé đến bệnh viện.

Nuôi chó dữ không kiểm soát tốt khiến chúng tấn công hàng xóm hay cộng đồng càng là chuyện không hiểm. Tại xã Lưỡng Vượng, Tuyên Quang, vào ngày 18/12/2021, một bé trai 2 tuổi bị chó béc-giê nhà hàng xóm cắn phải nhập viện.

Còn tại xóm Phạm Hồng Thái, xã Hồng Vân, Hà Nội chiều 25/12/2025, hai người hàng xóm là anh L. và anh H. cãi nhau dẫn đến xô xát. Vợ anh H. nghe ồn ào trước cửa, chạy ra xem thì bị con chó pitbull của anh L. lao vào tấn công. Rất may là người xung quanh kịp khống chế và đưa nạn nhân đi viện, chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Trong cộng đồng nuôi thú cưng, nhiều người thích nuôi các loại chó hung dữ vì sự mạnh mẽ của chúng, đặc biệt giống béc-giê giê (tên tiếng anh German Shepherd) lâu nay rất được ưa chuộng ở Việt Nam. Đây vốn là giống chó nghiệp vụ được lai tạo để sở hữu sức mạnh cơ bắp, tốc độ và đặc biệt là bản năng bảo vệ lãnh thổ cực cao.

Lực cắn của một con chó béc-giê trưởng thành lên đến 238 PSI, đủ sức làm giập nát xương ống chân hoặc xuyên thủng các lớp cơ bắp dày của người trưởng thành chỉ trong một cú táp. Cấu tạo hàm của chúng không chỉ cắn khỏe mà còn dễ khóa và xé, khiến vết thương trở nên cực kỳ trầm trọng.

Một con béc-giê trưởng thành cao ngang hông người lớn, nặng khoảng 30-40kg. Nó dễ dàng quật ngã một người trưởng thành khỏe mạnh nếu họ bị bất ngờ hoặc không có đồ tự vệ. Đối với người già (như trường hợp cụ ông 83 tuổi ở Hà Tĩnh), phụ nữ yếu đuối hoặc trẻ em, việc chống lại một con thú 40kg mất kiểm soát gần như là điều không thể.

Nhiều người vì yêu mến, tin cậy chú chó béc-giê mình nuôi nên xem thường nguy cơ từ chúng, thậm chí nhiều khi thả rông không rọ mõm, không làm chuồng kiên cố, với niềm tin ngây thơ rằng: "Nó ngoan lắm, không cắn đâu".

Nhưng con chó có thể hiền với chủ nhưng lại dữ với người khác. Ngay cả với chủ nó cũng có thể ngoan lúc này và bất trị lúc khác, mà các vụ việc thương tâm đã xảy ra là bằng chứng sống. Khi bản năng hung dữ bị kích hoạt, con chó ngày thường có vẻ rất kỷ luật bỗng trở thành tử thần.

Giống cho béc-giê có tính hung dữ, thường làm chó nghiệp vụ, cần huấn luyện, kiểm soát nghiêm. (Ảnh: ShutterStock)

Tuy nhiên, quy định về nuôi chó ở Việt Nam lại chưa có những điều khoản chặt chẽ để kiểm soát nguy cơ từ những giống chó nguy hiểm. Dù chó “hiền” hay chó “dữ”, ai thích thì cứ lên mạng hoặc ra chợ mua về nuôi ngay trong con ngõ chật hẹp, giữa khu dân cư đông đúc, miễn là có tiêm phòng, khi cho ra ngoài có đeo rọ mõm, xích giữ…

Trong khi đó, ở nhiều nơi trên thế giới, việc nuôi một con chó dữ không đơn giản là sở thích cá nhân mà còn đi cùng trách nhiệm được quy định rõ ràng trong luật pháp. Hơn 84 quốc gia có luật về việc nuôi chó dữ. Nhiều quốc gia áp dụng bộ tiêu chuẩn khắt khe khi cấp phép nuôi nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho cộng đồng.

Trước hết, chủ nuôi phải có nhân thân “sạch”, không có tiền án tiền sự về hành vi bạo lực. Vật nuôi bắt buộc phải theo lớp huấn luyện và vượt qua bài kiểm tra chứng chỉ hành vi để chứng minh không có xu hướng tấn công người vô cớ.

Bên cạnh đó, chủ nuôi phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự với mức bồi thường lên tới vài tỷ đồng nhằm đảm bảo khả năng chi trả nếu xảy ra sự cố. Cuối cùng, hạ tầng nuôi nhốt tại gia đình phải đạt chuẩn với hệ thống rào chắn an toàn và biển cảnh báo nguy hiểm rõ ràng.

Nhiều quốc gia cấm tuyệt đối chó Pitbull vì có quá nhiều vụ giống chó này tấn công con người. Ở Việt Nam, giống chó này cũng gây ra không ít vụ việc kinh hãi, chẳng hạn như chuyện xảy ra tối 20/5/ 2021 ở huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cũ, nay thuộc tỉnh Tây Ninh. Anh Nguyễn Thanh Hải cùng người bạn dắt hai con chó pitbull đi dạo. Dọc đường, hai con chó bất ngờ lao vào tấn công bạn anh Hải cho đến lúc nạn nhân ngã gục, tử vong. Anh Hải cố lao vào ngăn cản cũng bị chúng cắn trọng thương.

Để ngăn cản những sự cố kinh hoàng như vậy, cần chấm dứt tình trạng thích nuôi gì thì nuôi và có quy định riêng¸ cơ chế kiểm soát đặc biệt đối với những giống chó nguy hiểm.

Việc gắn chip định danh cho vật nuôi là bước đi đầu tiên để quản lý, nhưng chưa đủ. Cần phải luật hóa danh sách các giống chó nguy hiểm như béc-giê và áp dụng chế độ cấp phép nghiêm ngặt. Người muốn nuôi chó dữ phải có nhân thân tốt, đảm bảo cơ sở vật chất (nhà có rào chắn, biển cảnh báo), chó phải trải qua huấn luyện và sát hạch…

Đừng chủ quan hay bao biện rằng “chó nhà tôi trông ghê thế nhưng hiền lắm” bởi cho dù được thuần hóa, nhiều giống chó vẫn mang sẵn bản năng hung bạo có thể bị đánh thức trong nhiều tình huống và lấy đi mạng người.

