Cụ ông 83 tuổi bị chó béc-giê nuôi trong nhà cắn tử vong

Ngày 3/4, lãnh đạo UBND xã Việt Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đau lòng khi một cụ ông bị chính chó nuôi trong gia đình tấn công dẫn đến tử vong. Nạn nhân là cụ Đ.H.Q. (83 tuổi, trú thôn Phúc Lộc, xã Việt Xuyên).

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều 2/4. Thời điểm này, cụ Đ.H.Q. ra khu vực nuôi nhốt để cho chó béc-giê của gia đình ăn như thường ngày. Tuy nhiên, trong lúc tiếp cận, con chó bất ngờ tuột khỏi dây xích, trở nên hung dữ rồi lao vào tấn công chủ.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Nghe tiếng kêu cứu, người thân lập tức chạy đến ứng cứu, tìm cách khống chế và xua đuổi con chó. Do con chó có trọng lượng lớn và mất kiểm soát, cụ Q. đã bị cắn nhiều vị trí trên cơ thể, thương tích nghiêm trọng.

Cụ Đ.H.Q được đưa đi cấp cứu, song do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi.

Người thân gia đình nạn nhân cho biết, con chó béc-giê này được nuôi từ nhỏ, nặng hơn 40kg và trước đó vẫn được xích, quản lý cẩn thận. Việc dây xích bất ngờ tuột ra khiến con vật trở nên nguy hiểm là điều không ai lường trước.

Chính quyền xã Việt Xuyên cũng đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.