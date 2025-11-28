Chìm tàu cá, 1 người chết và 2 người mất tích

(VTC News) -

Chiều 28/11, thông tin từ tổ công tác Bình Tiên (Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, Bộ đội Biên phòng Khánh Hoà), lực lượng tìm kiếm tìm thấy một nạn nhân đã tử vong trong vụ chìm tàu xảy ra tại khu vực bãi biển Bình Tiên (cách bờ khoảng 300m - xã Công Hải) khiến 3 ngư dân mất tích.

Nạn nhân được tìm thấy là ông Nguyễn Thạch T. (33 tuổi, trú tổ dân phố 6, phường Đông Hải). Hiện, các lực lượng vẫn đang mở rộng phạm vi tìm kiếm quanh khu vực tàu chìm, đồng thời rà soát vùng biển lân cận tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích.

Lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu gần biển Bình Tiên.

Trước đó, vào khoảng 19h30 phút ngày 27/11, tàu cá NT 90329 TS do ông Nguyễn Văn Trung, 49 tuổi, trú tại tổ dân phố 28, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa làm thuyền trưởng, cùng 4 ngư dân hành nghề lưới rê, đang trên đường vào bờ để tránh bão.

Khi di chuyển đến khu vực biển Bình Tiên, tàu bất ngờ gặp sóng to gió lớn, bị đánh chìm cách bờ khoảng 300m.

Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải điều động ca nô cao tốc cùng 6 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường; phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Bình Ba, các lực lượng liên quan và huy động tàu thuyền ngư dân đang hoạt động gần khu vực để tham gia công tác tìm kiếm.