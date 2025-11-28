  • Zalo

Chìm tàu cá, 1 người chết và 2 người mất tích

Trên đường đi tránh bão, một tàu cá bị chìm ở khu vực bãi biển Bình Tiên (cách bờ khoảng 300m - xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa) khiến 1 người chết, 2 người mất tích.

Chiều 28/11, thông tin từ tổ công tác Bình Tiên (Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, Bộ đội Biên phòng Khánh Hoà), lực lượng tìm kiếm tìm thấy một nạn nhân đã tử vong trong vụ chìm tàu xảy ra tại khu vực bãi biển Bình Tiên (cách bờ khoảng 300m - xã Công Hải) khiến 3 ngư dân mất tích.

Nạn nhân được tìm thấy là ông Nguyễn Thạch T. (33 tuổi, trú tổ dân phố 6, phường Đông Hải). Hiện, các lực lượng vẫn đang mở rộng phạm vi tìm kiếm quanh khu vực tàu chìm, đồng thời rà soát vùng biển lân cận tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích.

Lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu gần biển Bình Tiên.

Trước đó, vào khoảng 19h30 phút ngày 27/11, tàu cá NT 90329 TS do ông Nguyễn Văn Trung, 49 tuổi, trú tại tổ dân phố 28, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa làm thuyền trưởng, cùng 4 ngư dân hành nghề lưới rê, đang trên đường vào bờ để tránh bão.

Khi di chuyển đến khu vực biển Bình Tiên, tàu bất ngờ gặp sóng to gió lớn, bị đánh chìm cách bờ khoảng 300m.

Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải điều động ca nô cao tốc cùng 6 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường; phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Bình Ba, các lực lượng liên quan và huy động tàu thuyền ngư dân đang hoạt động gần khu vực để tham gia công tác tìm kiếm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 13h ngày 28/11, vị trí tâm bão số 15 Koto cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Tây Bắc, cường độ bão giảm còn cấp 10 tương đương sức gió 89-102km/h, giật cấp 13. Bão di chuyển chậm theo hướng Tây Nam, tốc độ 5km/h.

Đến đầu giờ chiều 29/11, bão số 15 Koto trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 300km về phía Tây Bắc, đổi hướng di chuyển Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km/h, cường độ giảm còn cấp 9-10, giật cấp 13.

13h ngày 30/11, bão số 15 tiếp tục quần thảo vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai khoảng 280km về phía Đông, di chuyển rất chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 3-5km. Cường độ bão suy yếu thêm, còn cấp 9, giật cấp 12.

Lúc 13h ngày 1/12, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai khoảng 200km về phía Đông, đổi hướng Tây Tây Nam, tốc độ 3-5km/h, cường độ tiếp tục suy yếu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 12.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5km/h và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

MINH MINH
