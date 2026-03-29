Chiêu trò gian lận thuế của chủ sở hữu Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh

Theo cáo buộc của VKSND Tối cao, Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh do ông Phan Thành Muôn là chủ sở hữu với thành viên góp vốn gồm: Phan Thành Muôn, Phan Thành (con ruột Phan Thành Muôn) và Phạm Văn Định, lần lượt sở hữu 69%, 30% và 01% vốn điều lệ. Hệ sinh thái của Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh có nhiều công ty, trong đó có các công ty Tú Danh, HTTT, HTZT.

Theo cáo buộc, ông Phan Thành Muôn đã trực tiếp trao đổi, thống nhất với nhiều công ty khác về việc mua bán quặng nhưng xuất hóa đơn với đơn giá thấp hơn thực tế.

Làm ăn bất chính

Thời điểm năm 2021-2023, ông Phan Thành Muôn trực tiếp thỏa thuận bán quặng titan nguyên khai (còn gọi là quặng thô hoặc quặng titan sa khoáng) cho ông Ngô Quang Anh (Giám đốc Công ty Thân Gia), với đơn giá ghi trên hóa đơn thấp hơn đơn giá mua bán thực tế.

Công ty HTZT và Công ty Thân Gia ký 32 hợp đồng mua bán quặng titan nguyên khai. Công ty HTZT xuất cho Công ty Thân Gia 43 hoá đơn GTGT, bán 28.500 tấn quặng titan nguyên khai, trị giá hơn 31 tỷ đồng.

Giá trị thực tế thanh toán là hơn 136 tỷ đồng, chênh lệch hơn 104 tỷ đồng. Công ty HTZT không hạch toán, để ngoài sổ kế toán, không kê khai nộp thuế, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 31 tỷ đồng.

Từ năm 2022-2024, do có nhu cầu mua quặng titan, Hoàng Thượng Hạ (quốc tịch Trung Quốc, nhân viên Công ty Guangxi Linfeng Mining) đã gặp, trao đổi và được ông Phan Thành Muôn đồng ý bán quặng theo phương thức ký hợp đồng với đơn giá xuất hóa đơn thấp hơn đơn giá mua bán thực tế.

Theo thỏa thuận, phần tiền chênh lệch được chuyển vào các tài khoản theo chỉ định của ông Muôn. Dù nhận thức rõ phương thức mua bán nêu trên vi phạm quy định pháp luật Việt Nam, nhưng Hạ vẫn đồng ý nhằm có nguồn hàng xuất khẩu về Trung Quốc.

Do không có pháp nhân tại Việt Nam, Hạ đã thuê pháp nhân Công ty Kim Đinh và Công ty Châu Thành để ký hợp đồng mua quặng titan từ các công ty của Phan Thành Muôn.

Hai công ty này, mỗi công ty đã mua 5.000 tấn quặng Ilmenite từ phía ông Muôn. Hai bên đã lập hợp đồng mua bán, Công ty HTTT đã xuất hóa đơn bán quặng titan với đơn giá thấp hơn giá bán thực tế, khai báo gian dối, để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai nộp thuế, gây thiệt hại về thuế cho nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Tương tự, ngày 6/5/2024, Hậu Tú Doanh (Giám đốc Công ty Tú Doanh) và Phùng Văn Thành (Giám đốc Công ty Châu Thành) đã ký hợp đồng mua bán 5.000 tấn Ilmenite, trị giá hơn 11 tỷ đồng.

Hai bên đã bàn giao hàng hóa, thanh toán và xuất hóa đơn GTGT. Giá trị thực tế thanh toán là 16,5 tỷ đồng, chênh lệch hơn 5,4 tỷ đồng. Công ty Tú Doanh không hạch toán, để ngoài sổ kế toán, không kê khai nộp thuế, gây thiệt hại về thuế cho nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng.

Cáo buộc cũng chỉ ra rằng, từ năm 2021-2022, do có nhu cầu về nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất que hàn nên ông Nguyễn Tiến Hải (Chủ tịch Công ty Kim Tín) đã liên hệ, đặt vấn đề mua quặng titan từ Tập đoàn Hưng Thịnh.

Quá trình trao đổi, ông Phan Thành Muôn đưa ra điều kiện bán hàng, theo đó, công ty của Muôn sẽ ký hợp đồng với đơn giả xuất hóa đơn thấp hơn đơn giá mua bán thực tế.

Hai bên đã ký 3 hợp đồng mua bán quặng titan không từ và quặng titan sa khoáng, xuất 6 hoá đơn GTGT, số lượng 12,317.42 tấn, tổng trị giá hơn 24 tỷ đồng (đã bao gồm 10% VAT) cho Công ty Kim Tín.

Giá trị thực tế thanh toán là hơn 83 tỷ đồng, chênh lệch hơn 58 tỷ đồng. Công ty HTTT không hạch toán, để ngoài sổ kế toán, không kê khai nộp thuế, gây thiệt hại về thuế cho nhà nước hơn 15 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, ông Phan Thành Muôn đã chỉ đạo người khác lập hợp đồng mua bán, xuất hóa đơn bán quặng titan cho nhiều công ty với đơn giá thấp hơn giá bán thực tế, khai báo gian dối, để ngoài sổ sách kế toán hơn 173 tỷ đồng doanh thu, không kê khai nộp thuế, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 50 tỷ đồng.