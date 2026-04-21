Chỉ còn 1.200 suất Học bổng ACCESS cuối cùng sau hơn 1.800 suất IELTS đã trao

(VTC News) -

Hơn 1.700 suất học bổng được trao trong giai đoạn 2 năm 2026

Trong giai đoạn 2 năm 2026, học bổng tiếng Anh ACCESS được triển khai tại nhiều địa phương, mang đến cơ hội học tập IELTS trực tuyến cho đa dạng đối tượng, bao gồm học sinh, sinh viên và người đi làm, đặc biệt là các em có hoàn cảnh đặc biệt trên toàn quốc. Chương trình không chỉ tài trợ lên tới 60% học phí mà còn cung cấp môi trường học tập hiện đại, phương pháp giảng dạy tiên tiến, giúp học viên phát triển toàn diện kỹ năng ngôn ngữ.

Các sinh viên nhận học bổng IELTS ACCESS tại lễ trao thưởng, ghi nhận những thành tích nổi bật trong học tập và hoạt động Đoàn tại trường Đại học Phenikaa.

Danh sách các trường đã tiếp nhận học bổng trong đợt này bao gồm:

Trường THPT Lý Thường Kiệt (Ninh Bình)

Trường THPT A Kim Bảng (Ninh Bình)

Trường THPT A Phủ Lý (Ninh Bình)

Trường THPT Chuyên Biên Hoà (Ninh Bình)

Trường THPT Ninh Bình Bạc Liêu (Ninh Bình)

Trường THPT Hoa Lư A (Ninh Bình)

Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Ninh Bình)

Trường THPT Trần Hưng Đạo (Ninh Bình)

Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy (Ninh Bình)

Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân (Hà Nội)

Trường THPT Quang Trung - Hà Đông (Hà Nội)

… cùng nhiều trường học khác trên cả nước.

Việc triển khai rộng khắp cho thấy định hướng đầu tư bài bản của chương trình trong nâng cao năng lực ngoại ngữ (IELTS) cho học sinh, sinh viên và người đi làm, giúp các cá nhân ham học hỏi tiếp cận phương pháp học hiện đại, cải thiện khả năng giao tiếp, tăng sự tự tin với hình thức học tập linh hoạt.

Đại diện chương trình trao học bổng tiếng Anh ACCESS tại Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy (Ninh Bình).

Đáng chú ý, ngoài kiến thức ngôn ngữ, chương trình còn chú trọng phát triển các kỹ năng mềm như tư duy phản biện, làm việc nhóm và kỹ năng trình bày – những yếu tố quan trọng giúp học viên thích nghi với môi trường học tập và làm việc quốc tế trong tương lai.

Giai đoạn nước rút: Chỉ còn 1.200 suất học bổng cuối cùng

Sau khi trao hơn 1.700 suất học bổng, chương trình bước vào giai đoạn nước rút với khoảng 1.200 suất còn lại trên toàn quốc, trong bối cảnh nhu cầu đăng ký tăng nhanh.

Lễ trao học bổng tiếng Anh ACCESS tại trường Chuyên Biên Hòa.

Đại diện chương trình cho biết các suất học bổng còn lại sẽ tiếp tục được phân bổ cho nhiều nhóm người học khác nhau, từ học sinh, sinh viên đến người đi làm có nhu cầu cải thiện năng lực tiếng Anh. Những hồ sơ thể hiện tinh thần cầu tiến và có nhu cầu hỗ trợ sẽ được ưu tiên xem xét. Toàn bộ quy trình đăng ký được thực hiện trực tuyến, giúp người tham gia dễ dàng tiếp cận trên phạm vi toàn quốc. Ở giai đoạn cuối, việc chủ động đăng ký sớm sẽ giúp tăng khả năng được lựa chọn khi tiêu chí xét duyệt ngày càng chặt chẽ.

Khuyến nghị học viên chủ động nắm bắt cơ hội trước khi kết thúc

Học bổng tiếng Anh ACCESS không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ chi phí học tập mà còn tạo ra nền tảng phát triển lâu dài cho học viên. Việc được tiếp cận môi trường học tập bài bản, chuẩn hóa sẽ giúp các em nâng cao năng lực ngoại ngữ, một yếu tố ngày càng quan trọng trong học tập và nghề nghiệp.

Trong giai đoạn nước rút, phụ huynh, học sinh – sinh viên và người đi làm nên chủ động tìm hiểu và đăng ký sớm TẠI ĐÂY để:

Cập nhật đầy đủ thông tin về học bổng

Xác định điều kiện tham gia phù hợp

Điền form đăng ký trực tuyến nhanh chóng

Nhận tư vấn trực tiếp từ đội ngũ hỗ trợ

Việc hoàn tất đăng ký sớm không chỉ giúp đảm bảo cơ hội nhận học bổng mà còn tạo điều kiện để học viên được sắp xếp lớp học phù hợp trong thời gian sớm nhất.

Lan tỏa giá trị giáo dục bền vững

Với hơn 1.700 suất học bổng đã được trao và khoảng 1.200 cơ hội còn lại, chương trình ACCESS đang từng bước góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ngoại ngữ tại Việt Nam. Không chỉ hỗ trợ trước mắt, chương trình hướng đến xây dựng nền tảng tri thức và kỹ năng bền vững cho thế hệ trẻ.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, việc đầu tư tiếng Anh từ sớm giúp học viên mở rộng cơ hội học tập và phát triển trong tương lai. Số lượng học bổng có hạn và sẽ dừng nhận hồ sơ khi đủ chỉ tiêu, vì vậy phụ huynh, học sinh – sinh viên và người đi làm cần đăng ký sớm để không bỏ lỡ cơ hội ở giai đoạn cuối.