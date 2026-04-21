Trung Quân Idol khóa trang cá nhân

Hôm 21/4, tài khoản Facebook P.M.T đăng tải bài viết liên quan tới ca sĩ Trung Quân Idol (tên thật Bùi Nguyễn Trung Quân).

Trong bài đăng, chủ tài khoản cho biết nam ca sĩ sau khi say xỉn đã có hành vi tác động vật lý một người phụ nữ. Kèm theo đó, chủ tài khoản đăng tải những bức ảnh được cho là nạn nhân trong vụ việc với những vết trầy xước, bầm tím ở vùng mắt và cánh tay.

Trung Quân bị tố say rượu, tác động vật lý một phụ nữ. (Ảnh: FBNV)

Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý và bàn luận trên mạng xã hội chỉ sau thời gian ngắn đăng tải. Dưới phần bình luận, dân mạng để lại ý kiến trái chiều về vụ việc. Nhiều người còn gắn thẻ trực tiếp tài khoản Facebook cá nhân của Trung Quân Idol, yêu cầu nam ca sĩ lên tiếng giải thích.

Khi Tri Thức - Znews liên hệ phỏng vấn, đại diện của ca sĩ từ chối đưa ra phản hồi. "Chúng tôi đang xử lý công việc và sẽ liên lạc lại sau", người này cho hay.

Ở diễn biến mới nhất, Trung Quân Idol đã khóa tài khoản Facebook cá nhân. Hiện tại, chỉ còn fanpage với hơn 800.000 lượt theo dõi của anh còn hoạt động.

Trung Quân sinh năm 1989, được người hâm mộ gọi bằng biệt danh "thánh mưa" với nhiều ca khúc về mưa đình đám.

Anh trưởng thành từ cuộc thi Vietnam Idol, ghi dấu với giọng hát cao, ấm áp và tình cảm. Năm 2024, Trung Quân từng bị chỉ trích khi tham gia nhóm kín có nhiều bài viết nội dung 18+, do một rapper lập ra. Anh sau đó phải lên tiếng xin lỗi khán giả.