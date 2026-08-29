Chi chục triệu đồng để ủ nóng giảm cân, mồ hôi vã ra nhưng mỡ có giảm?

(VTC News) -

Thời gian gần đây, trào lưu ủ cát, ủ nóng, ủ thảo dược để giảm cân, thu nhỏ vòng eo được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội. Không ít cơ sở làm đẹp đưa ra những lời quảng cáo hấp dẫn như “ủ 2 buổi giảm 5kg”, “mỡ đào thải qua tuyến mồ hôi”, “chỉ việc nằm thư giãn” hay thậm chí “giảm cân hơn cả tập gym”.

Những lời quảng cáo này đánh trúng tâm lý muốn giảm cân nhanh, không cần ăn kiêng hay tập luyện của nhiều phụ nữ. Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng cho rằng việc cơ thể vã nhiều mồ hôi, cân nặng giảm ngay sau một buổi ủ nóng không đồng nghĩa lượng mỡ đã được đốt cháy.

Chi chục triệu đồng để “ủ cát nóng” giảm mỡ

Chị Đỗ Anh Thảo, 33 tuổi, ở Hải Phòng từng chi gần 10 triệu đồng cho một liệu trình được giới thiệu là “ủ cát nóng giảm mỡ”.

Theo lời quảng cáo của cơ sở làm đẹp, nhiệt độ cao khi ủ sẽ tác động lên vùng bụng, giúp cơ thể “đốt mỡ”, thúc đẩy đào thải mỡ qua tuyến mồ hôi và nhanh chóng thu nhỏ vòng eo. Khách hàng chỉ cần nằm thư giãn trong khoảng một giờ mà không phải vận động nhiều.

Nhiều chị em hi vọng giảm cân từ phương pháp ủ nóng (Ảnh chụp màn hình)

Sau khoảng 60 phút nằm trong lớp cát nóng, chị Thảo đổ rất nhiều mồ hôi và cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn. Khi bước lên cân, chị thấy cân nặng giảm khoảng 1,2kg so với trước khi thực hiện.

Nhân viên tại cơ sở làm đẹp cho rằng đây là dấu hiệu lượng mỡ trong cơ thể đã được “đánh tan”. Tuy nhiên, kết quả khiến chị Thảo nhanh chóng nhận ra sự khác biệt giữa giảm cân tức thời và giảm mỡ thực sự.

Sau bữa tối, cân nặng và số đo vòng bụng của chị gần như trở lại mức ban đầu.

Đừng đánh đồng ‘nhẹ cân’ với ‘mất mỡ’

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng Khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), cho biết hiện tượng trên có thể khiến nhiều người hiểu nhầm rằng lượng mỡ trong cơ thể đã được đốt cháy nhờ nhiệt độ cao.

Thực tế, giảm số cân trên bàn cân và giảm khối lượng mỡ là hai vấn đề khác nhau.

“Khi cơ thể tiếp xúc với nhiệt độ cao, cơ chế điều hòa thân nhiệt được kích hoạt. Một trong những phản ứng của cơ thể là tiết mồ hôi để làm mát. Lượng nước mất đi có thể khiến cân nặng giảm nhanh chóng trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, việc đổ mồ hôi và giảm cân nhanh giống như cơ thể đang bị mất nước, chứ không phải lớp mỡ dưới da bị hóa lỏng rồi thoát ra ngoài”, Tiến sĩ Giang phân tích.

Theo chuyên gia, mồ hôi chủ yếu chứa nước và các chất điện giải như natri, clo. Vì vậy, việc cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi không đồng nghĩa mỡ ở vùng bụng, đùi hay bất kỳ vị trí nào đang “chảy ra” theo mồ hôi.

Sau khi cơ thể được bổ sung nước và trở lại trạng thái bình thường, phần trọng lượng mất đi do mất nước cũng có thể nhanh chóng quay trở lại. Đây là lý do một người có thể thấy cân nặng giảm đáng kể ngay sau khi ủ nóng nhưng lại tăng trở lại chỉ sau vài giờ hoặc một bữa ăn, uống nước.

Có rất nhiều quảng cáo về hiệu quả của ủ nóng giảm mỡ (Ảnh chụp màn hình)

Theo Tiến sĩ Giang, một hiểu lầm phổ biến là làm nóng vị trí nào trên cơ thể sẽ khiến mỡ ở vị trí đó biến mất. Tuy nhiên, cơ thể không hoạt động theo cách này.

Các phương pháp tăng nhiệt tại chỗ có thể làm tăng nhiệt độ bề mặt da và thay đổi tuần hoàn tại khu vực được tác động. Sau khi quấn nóng hoặc ủ nóng, vùng bụng có thể nóng, ra nhiều mồ hôi hoặc tạm thời thay đổi kích thước. Tuy nhiên, những thay đổi này không đủ để khẳng định lượng mỡ dưới da đã giảm đáng kể.

“Việc đo vòng bụng ngay sau khi cơ thể vừa được quấn ép, làm nóng hoặc đổ nhiều mồ hôi cũng có thể tạo ra kết quả khiến người sử dụng tưởng rằng mình vừa được đào thải mỡ cấp tốc. Điều quan trọng là phải phân biệt sự thay đổi tạm thời về lượng nước với một quá trình giảm mỡ thực sự”, Tiến sĩ Giang nói.

Nếu mục tiêu là giảm cân bền vững, giảm mỡ và duy trì vóc dáng lâu dài, chuyên gia khuyến cáo không nên tìm kiếm một phương pháp khiến cân nặng giảm nhanh trong vài giờ mà cần tập trung vào chế độ dinh dưỡng, vận động và lối sống.

Cơ thể chỉ thực sự giảm mỡ khi năng lượng tiêu hao lớn hơn năng lượng nạp vào trong một khoảng thời gian đủ dài. Với nhiều người, mức thâm hụt khoảng 300-500 kcal/ngày có thể là điểm khởi đầu phù hợp, nhưng nhu cầu năng lượng mỗi người khác nhau, không nên áp dụng cứng nhắc.

Người giảm cân cũng cần đảm bảo đủ protein để hỗ trợ duy trì khối cơ, kết hợp tập luyện, đặc biệt là các bài tập sức mạnh. Về chế độ ăn, nên ưu tiên rau, củ, quả nguyên dạng, các nguồn đạm chất lượng, tinh bột với khẩu phần phù hợp và chất béo không bão hòa; đồng thời hạn chế nước ngọt có đường, đồ chiên rán và thực phẩm chứa nhiều năng lượng nhưng ít giá trị dinh dưỡng.

Tiến sĩ Giang nhấn mạnh, một phương pháp khiến cân nặng giảm ngay sau khi thực hiện chưa đủ để chứng minh đó là phương pháp giảm mỡ. Đổ nhiều mồ hôi sau khi ủ nóng có thể khiến cơ thể nhẹ đi do mất nước; khi lượng nước được bổ sung trở lại, cân nặng cũng có thể tăng trở lại.

Vì vậy, người có nhu cầu giảm cân cần thận trọng trước những quảng cáo về khả năng “tan mỡ”, “đốt mỡ tại chỗ” hay giảm nhiều kilogram chỉ sau một lần ủ nóng. Một vòng eo nhỏ hơn sau vài chục phút chưa chắc đồng nghĩa cơ thể đã giảm mỡ.