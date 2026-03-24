Trần Đình Trọng: Trở lại tuyển Việt Nam là hạnh phúc rất lớn

Chiều 24/3 tại Hà Nội, trước buổi tập của đội tuyển Việt Nam, trung vệ Trần Đình Trọng chia sẻ những cảm xúc khi trở lại đội tuyển sau quãng thời gian dài vắng bóng vì chấn thương: “Khi nghe tin có tên trong danh sách, tôi thực sự rất vui và háo hức, bởi rất lâu rồi mình mới được trở lại tuyển Việt Nam. Khi mặc lại chiếc áo đội tuyển quốc gia sau nhiều năm, cảm giác thực sự rất hạnh phúc”.

Chia sẻ về hành trình trở lại, trung vệ sinh năm 1997 nhấn mạnh vai trò của gia đình như chỗ dựa quan trọng giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn: “Gia đình là nguồn động lực rất lớn để giúp tôi trở lại sau chấn thương. Ngay sau khi danh sách chính thức được công bố, tôi cũng đã chia sẻ niềm vui với gia đình".

Trung vệ Trần Đình Trọng: "Trở lại tuyển Việt Nam là niềm hạnh phúc rất lớn".

Ở đợt tập trung này, CLB Công an Hà Nội đóng góp nhiều cầu thủ cho đội tuyển. Theo Đình Trọng, có nhiều đồng đội quen thuộc là lợi thế nhất định trong tập luyện và phối hợp. Tuy nhiên, anh cũng khẳng định sự cạnh tranh trong đội rất lớn khi các tuyển thủ đều có chất lượng cao.

Liên quan đến hàng phòng ngự, Đình Trọng cho biết anh đã hỏi thăm tình hình của Tiến Dũng - người vắng mặt vì chấn thương. Trong khi đó, với Duy Mạnh, mối quan hệ thân thiết vẫn được duy trì và anh hy vọng cả hai sẽ tiếp tục sát cánh trong các trận đấu tới.

Đình Trọng tiết lộ anh đã gặp và chào hỏi các tân binh, cầu thủ nhập tịch: “Tôi có gặp và chào hỏi Xuân Son, Hoàng Hên, nhưng chưa nói chuyện được nhiều vì tiếng Anh của tôi không tốt”, anh chia sẻ.

Hướng đến các mục tiêu phía trước, đặc biệt là hành trình tại Asian Cup, trung vệ này khẳng định toàn đội vẫn duy trì quyết tâm cao. Dù đội tuyển đã giành quyền đi tiếp, anh cho biết bản thân và các đồng đội vẫn sẽ nỗ lực tối đa ở trận đấu ngày 31/3 với Malaysia trên sân Thiên Trường (Nam Định). Đình Trọng cũng chia sẻ rằng anh đã tìm hiểu sơ bộ về đối thủ, toàn đội sẽ tiếp tục họp để phân tích kỹ hơn nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất.