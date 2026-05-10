Triệt phá tụ điểm karaoke chưa được cấp phép để ‘dân chơi’ dùng ma túy

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với nhóm người lợi dụng cơ sở kinh doanh karaoke Hạ Long Xanh chưa được cấp phép hoạt động tại phường Tuần Châu để tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Nhóm bị can trong vụ án. (Ảnh: CACC)

Các bị can gồm: Lê Huy Kiên (sinh năm 1981); Nguyễn Phi Long (sinh năm 1986); Nguyễn Hữu Dũng (sinh năm 1983) và Bùi Quang Huy (sinh năm 1981), cùng ngụ tại TP Hà Nội.

Trước đó, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý nắm được thông tin về nhóm đối tượng nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại địa bàn phường Tuần Châu.

Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định được nhóm đối tượng nghi vấn lợi dụng cơ sở kinh doanh karaoke Hạ Long Xanh chưa được cấp phép hoạt động để làm nơi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Đáng chú ý, đây đều là những đối tượng cư trú tại tỉnh ngoài, số đông trong đó là những kẻ có tiền án tiền sự và đã từng đi chấp hành án phạt tù về ma tuý.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm 3 túi ma tuý tổng hợp, 5 túi ma tuý “nước vui” cùng nhiều bộ dụng cụ để sử dụng ma tuý.

Vụ án vẫn đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng.