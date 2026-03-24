Cựu cầu thủ Ngoại hạng Anh đến Hà Nội, chuẩn bị chạm trán tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Chiều 24/3, đội tuyển Bangladesh có buổi tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng trước trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam. Tâm điểm của buổi tập là sự góp mặt của tiền vệ Hamza Choudhury - gương mặt nổi bật bên phía đội khách.

Choudhury vừa đặt chân tới Hà Nội trong chiều cùng ngày và nhanh chóng hội quân. Tuy vậy, sau hành trình di chuyển dài, cầu thủ sinh năm 1997 chưa thể tham gia đầy đủ giáo án, chủ yếu quan sát, trao đổi với ban huấn luyện và theo dõi các đồng đội tập luyện.

Hamza Choudhury trưởng thành từ học viện Leicester City từ năm 7 tuổi, từng là một trong những tài năng tiêu biểu của CLB. Anh sở hữu bảng thành tích đáng chú ý với chức vô địch FA Cup 2020/21, Siêu cúp Anh 2021 và góp phần giúp Leicester City lên ngôi tại Championship mùa 2023/24 dưới thời HLV Enzo Maresca.

Cựu cầu thủ Ngoại hạng Anh Hamza Choudhury là một trong những tài năng tiêu biểu của CLB Leicester City. (Nguồn: Sky Sports)

Bên cạnh Choudhury, Bangladesh còn có một số cầu thủ nước ngoài như Shamit Shome (từng khoác áo tuyển Canada) hay đội trưởng Jamal Bhuyan (gốc Đan Mạch). Hiện tại, Choudhury đang chơi bóng tại giải hạng Nhất Anh trong màu áo Leicester City, với giá trị chuyển nhượng khoảng 5 triệu euro (xấp xỉ 150 tỷ đồng).

Do bận lịch thi đấu cùng CLB, tiền vệ này là người hội quân muộn nhất. Dù vậy, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của anh được kỳ vọng sẽ giúp Bangladesh cải thiện đáng kể sức mạnh ở tuyến giữa.

Cuộc chạm trán giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh diễn ra ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy mang ý nghĩa quan trọng trong lộ trình chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn, đặc biệt là Asian Cup 2027. Với lợi thế sân nhà cùng phong độ ổn định, thầy trò HLV Kim Sang-sik được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ.

Trong quá khứ, Việt Nam từng thắng Bangladesh 4-0 và hòa 0-0. Gần đây, Việt Nam cũng duy trì chuỗi phong độ ấn tượng với các chiến thắng trước Lào, Nepal và Malaysia.