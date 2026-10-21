Với Himalaya Cup, FIFA lộ ý định bỏ rơi FIFA ASEAN Cup?

Phải chăng FIFA đang tìm đường thoát thân sau FIFA ASEAN Cup không đạt kỳ vọng? Bởi lẽ không thể nào tổ chức hai giải có vùng chống lấn về địa lý như vậy trong khi còn nhiều khu vực khác trên thế giới chưa được FIFA ngó ngàng.

Chủ tịch Gianni Infantino là tay chơi lão luyện.

FIFA ASEAN Cup là dự án thất bại khi mất hai quân bài tẩy

Trong bóng đá hiện đại, một giải đấu không chỉ được đánh giá bằng chất lượng chuyên môn mà còn bởi khả năng thu hút khán giả, bán bản quyền truyền hình và hấp dẫn nhà tài trợ. Với FIFA ASEAN Cup 2026, FIFA ban đầu mời Trung Quốc và Ấn Độ làm khách với kỳ vọng sẽ trở thành hai quân bài quan trọng nhờ quy mô dân số khổng lồ và tiềm năng thương mại.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã lựa chọn tổ chức giải giao hữu riêng tại Trùng Khánh, còn Ấn Độ bận thi đấu giao hữu với Brazil. Hai thị trường với gần 3 tỷ dân quay lưng khiến FIFA khó đạt được mục tiêu thu hút hai thị trường lớn vào giải đấu khu vực.

Khi hai đội tuyển không tham gia, FIFA ASEAN Cup mất cơ hội tiếp cận lượng khán giả tiềm năng rộng lớn, đồng thời giảm sức hấp dẫn đối với các đối tác thương mại muốn khai thác thị trường châu Á.

Vấn đề nằm ở chỗ FIFA không có lý gì buộc hai quốc gia tham dự. Với tư cách khách mời, Trung Quốc và Ấn Độ có quyền lựa chọn lịch thi đấu phù hợp với mục tiêu riêng. Trung Quốc có thể chủ động tổ chức giải giao hữu trên sân nhà, trong khi Ấn Độ lựa chọn một đối thủ giàu sức hút toàn cầu như Brazil.

Điều đó phơi bày giới hạn trong tham vọng của FIFA: Tổ chức này có thể xây dựng giải đấu, gửi lời mời và tìm kiếm đối tác, nhưng không thể mặc nhiên biến những thị trường lớn thành nguồn lực thương mại của mình.

Chủ tịch Gianni Infantino sắp rút thẻ với FIFA ASEAN Cup?

Himalaya Cup là ván bài mới để giữ chặt hai quân bài tẩy

Theo Daily Bhutan, ý tưởng FIFA Himalaya Cup được đề cập trong các cuộc thảo luận về phát triển bóng đá nhân chuyến thăm Bhutan kéo dài hai ngày của Chủ tịch Gianni Infantino. Đề xuất hiện ở giai đoạn nghiên cứu ban đầu, với danh sách đội tuyển tiềm năng gồm Nepal, Bhutan, Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc, Bangladesh, Afghanistan, Myanmar, Maldives và Sri Lanka.

Trong danh sách này, tất nhiên Trung Quốc và Ấn Độ vẫn là nổi bật nhất. Lần này thì cả hai không thể bỏ của chạy lấy người với FIFA được. Lý do: Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều coi việc hiện diện ở Himalaya trên trường quốc tế là điều đặc biệt quan trọng. Họ có thể không cần dự FIFA ASEAN Cup nhưng không thể bỏ Himalaya Cup. Đây chính là điểm khiến ý tưởng mới trở nên đáng quan tâm khi đặt cạnh những khó khăn của FIFA ASEAN Cup.

Nếu ASEAN Cup không thu hút được hai thị trường như kỳ vọng, Himalaya Cup có thể mở ra một hướng tiếp cận khác, đưa FIFA đến gần hơn với các nền bóng đá đông dân. Thay vì tiếp tục theo đuổi dự án thất bại ở Đông Nam Á, FIFA có thể chuyên tâm cho dự án mới.

Đây là chuyện thua keo này, bày keo khác rất thường tình trong kinh doanh. Khi hai quân bài quan trọng không xuất hiện ở ván đầu, FIFA tìm cách mở một ván mới với cùng những thị trường mục tiêu nhưng trong một cấu trúc khác. Điều này cũng phù hợp với sự nhạy bén của một tay chơi lão luyện như Infantino.

Chỉ có điều, sự xuất hiện của Himalaya Cup đặt ra dấu hỏi về tương lai của FIFA ASEAN Cup. Nếu FIFA chuyển sự chú ý và nguồn lực sang một dự án mới nhằm tiếp cận những thị trường mà ASEAN Cup không thu hút được, giải đấu Đông Nam Á còn tồn tại để làm gì? Cùng lắm thì sau khi âm thầm khai tử giải, FIFA mời đương kim vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 dự FIFA Himalaya là vớt được thêm lượng khán giả vẫn còn say mê với giải khu vực do FIFA tổ chức. Tiện cả đôi đường.