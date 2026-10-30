Cao Bằng: Sắp diễn ra hội thảo phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới

(VTC News) -

Sự kiện do UBND tỉnh Cao Bằng chủ trì, Trường Đại học Thương mại và Báo Đại đoàn kết đồng tổ chức, nhằm tìm kiếm giải pháp thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, logistics và du lịch xuyên biên giới.

Thác Bản Giốc là một trong những điểm đến du lịch nổi bật của Cao Bằng.

Theo kế hoạch, Hội thảo dự kiến có khoảng 500 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương; đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức nghiên cứu; đại diện các cơ quan ngoại giao, chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và một số địa phương biên giới, cùng các hiệp hội, doanh nghiệp Trung Quốc.

Kết nối chính sách, doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo

Theo kế hoạch, Hội thảo sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng, với định hướng kết nối chính sách, doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo; mở rộng không gian hợp tác thương mại, dịch vụ và du lịch, hướng tới xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng hiện đại, thông minh và hội nhập.

Nhiều chính sách được thiết lập, mở rộng không gian hợp tác thương mại, dịch vụ và du lịch, phát triển kinh tế cửa khẩu.

Hội thảo là diễn đàn khoa học, đối thoại chính sách và kết nối doanh nghiệp mang tầm quốc tế, lấy thực tiễn phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại và du lịch xuyên biên giới của Cao Bằng làm trọng tâm.

Thông qua việc huy động trí tuệ của các nhà khoa học, chuyên gia, cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế, Hội thảo tập trung trao đổi kinh nghiệm, nhận diện những khó khăn, điểm nghẽn; đề xuất các giải pháp khả thi về cơ chế, chính sách, hạ tầng logistics, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, thúc đẩy kết nối đầu tư, hợp tác thương mại, chuyển giao công nghệ và phát triển du lịch, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho Cao Bằng giai đoạn 2026 - 2030.

Ba chuyên đề trọng tâm về kinh tế cửa khẩu, logistics và du lịch

Với phương châm “Từ thực tiễn Cao Bằng - Luận cứ khoa học - Đối thoại chính sách - Kết nối doanh nghiệp”, Hội thảo gồm phiên khai mạc toàn thể, ba phiên tham luận chuyên đề diễn ra đồng thời và phiên đối thoại chính sách, kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc.

Tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh khi đưa vào sử dụng được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế, giao thương và thu hút đầu tư vào Cao Bằng.

Ba chuyên đề khoa học tập trung vào những vấn đề then chốt trong phát triển kinh tế cửa khẩu, logistics, thương mại điện tử và du lịch xuyên biên giới.

Tại chuyên đề thứ nhất, với chủ đề “Phát triển khu kinh tế cửa khẩu trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”, các đại biểu sẽ phân tích xu hướng phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại xuyên biên giới, chuyển đổi số và tái cấu trúc chuỗi cung ứng; đánh giá cơ hội phát triển của Cao Bằng gắn với tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Chuyên đề thứ hai, “Phát triển hệ thống logistics và thương mại điện tử xuyên biên giới”, tập trung đánh giá nhu cầu đầu tư hạ tầng logistics, phát triển chuỗi cung ứng và các dịch vụ giá trị gia tăng tại cửa khẩu, đề xuất cơ chế thu hút nguồn lực, thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới. Chuyên đề này do đại diện Trường Đại học Thương mại chủ trì.

Chuyên đề thứ ba, với chủ đề “Mở rộng không gian hợp tác thương mại, dịch vụ và du lịch xuyên biên giới”, do Báo Đại đoàn kết chủ trì, tập trung tìm kiếm giải pháp phát huy lợi thế kinh tế, du lịch biên giới, mở rộng không gian hợp tác quốc tế.

Đối thoại chính sách, thúc đẩy kết nối đầu tư Việt Nam - Trung Quốc

Điểm nhấn của Hội thảo là phiên đối thoại chính sách và kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc, do Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng chủ trì.

Đây là diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa đại diện chính quyền, cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc nhằm nhận diện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, hạ tầng, xuất nhập khẩu, logistics và thương mại xuyên biên giới.

Tỉnh Cao Bằng cũng sẽ kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư; giới thiệu nhu cầu hợp tác, danh mục dự án ưu tiên và đề xuất các giải pháp, cơ chế phối hợp triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng.

Trong khuôn khổ phiên đối thoại, ban tổ chức dự kiến ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với doanh nghiệp, đối tác nước ngoài, trọng tâm là Trung Quốc trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistics, thương mại điện tử, đầu tư hạ tầng và dịch vụ cửa khẩu…

Điểm đáng chú ý là Hội thảo không chỉ dừng ở trao đổi học thuật, đề xuất chính sách mà còn hướng tới những kết quả hợp tác cụ thể thông qua đối thoại trực tiếp giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước.

Bên cạnh chương trình chính thức, ban tổ chức sẽ tổ chức không gian giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng, tập trung giới thiệu các quy hoạch, dự án ưu tiên thu hút đầu tư và cơ hội hợp tác trong lĩnh vực logistics, thương mại biên giới, hạ tầng cửa khẩu và các dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu; đồng thời giới thiệu một số sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng của tỉnh có tiềm năng, lợi thế và cơ hội mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu.

Đồng thời, hoạt động đối thoại, kết nối doanh nghiệp trực tiếp (B2B) cũng được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi nhu cầu hợp tác, tìm kiếm đối tác, xúc tiến đầu tư, thương mại, logistics và dịch vụ xuyên biên giới.