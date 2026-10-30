Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Dự án chưa đủ điều kiện không được nhận tiền cọc

(VTC News) -

Nội dung trên được Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đưa ra khi phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), sáng 30/10.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh. (Ảnh: Media Quốc hội)

Về điều kiện đặt cọc, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, dự thảo Luật quy định cụ thể các điều kiện để một dự án được phép đưa vào kinh doanh.

Dự thảo Luật nghiêm cấm việc nhận tiền đặt cọc khi dự án chưa đủ điều kiện theo quy định, chưa được phép bán. Đồng thời, quy định việc xử lý hành vi vi phạm liên quan đến đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự.

“Để một dự án đủ điều kiện nhận đặt cọc, chủ đầu tư phải hoàn thành nhiều trình tự, thủ tục, trong đó có việc triển khai xây dựng đến giai đoạn hoàn thành phần móng. Chỉ những nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các yêu cầu mới được phép bước vào giai đoạn nhận đặt cọc”, ông Trần Hồng Minh nói.

Về quy định giữ lại 5% giá trị hợp đồng cho đến khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Bộ trưởng khẳng định khoản tiền này được bảo đảm thông qua cơ chế bảo lãnh ngân hàng.

Bộ trưởng nêu rõ, nếu chủ đầu tư thực hiện minh bạch, đúng quy định thì phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ từ đầu đến cuối dự án, cho đến khi nghiệm thu hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng và bàn giao cho khách hàng.

“Không có lý do gì chủ đầu tư lại không thực hiện các nghĩa vụ đã phát sinh trước đó, như nghĩa vụ tiền sử dụng đất, thuế và các nghĩa vụ tài chính khác”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Khi công trình được nghiệm thu, hoàn thành và bàn giao cho người mua, chủ đầu tư cần nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục để cấp giấy chứng nhận cho khách hàng, qua đó nhận phần tiền còn lại theo quy định.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh ghi nhận và tiếp thu băn khoăn của đại biểu về việc thời gian qua, một số “dự án ma”, dự án mập mờ thông tin vẫn bán trên thị trường.

Theo Bộ trưởng, các điều kiện quy định sắp tới sẽ siết chặt quản lý, giúp người dân và doanh nghiệp an tâm giao dịch mà không gặp vướng mắc.

Liên quan đến hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu nhà ở, thị trường bất động sản, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho hay, dự thảo Luật bổ sung quy định về mô hình triển khai hệ thống thông tin tập trung; dữ liệu về mã định danh điện tử của các tài sản; chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; cơ chế kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành như đất đai, thuế, dân cư...đảm bảo liên thông, đồng bộ, minh bạch về bất động sản.

“Còn về mã định danh điện tử đối với các loại bất động sản trong cơ sở dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản là công cụ giúp Nhà nước quản lý, giám sát thị trường hiệu quả, hạn chế tình trạng gian lận, đầu cơ hoặc trục lợi. Đồng thời, giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, xác định thông tin, giảm bớt chi phí và thủ tục giao dịch, góp phần xây dựng thị trường bất động sản minh bạch, an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ông Trần Hồng Minh thông tin, Bộ Xây dựng đã hoàn thành xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống phần mềm phục vụ thu thập, kết nối, lưu trữ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Hệ thống đã được kết nối liên thông với một số cơ sở dữ liệu quốc gia để chia sẻ, khai thác và đối chiếu thông tin.

Bộ cũng khởi tạo, bàn giao tài khoản quản trị cho các địa phương trên cả nước. Tính đến ngày 30/7, các địa phương từng bước khởi tạo tài khoản cho các cơ sở liên ngành và chủ đầu tư dự án để thực hiện nghiệp vụ báo cáo theo quy định.

Theo số liệu Bộ trưởng cung cấp, hệ thống đã đồng bộ, tạo lập 12.200 tài khoản người dùng; ghi nhận thông tin 66.302 giao dịch bất động sản và 18.106 chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Trong số này, có 3.746 chứng chỉ được cập nhật thông tin thông qua thủ tục hành chính trên hệ thống. Việc cập nhật, bổ sung và hoàn thiện dữ liệu vẫn đang tiếp tục được triển khai.