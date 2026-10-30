Đón sóng thị trường - liên minh ST Home và Bamland phân phối Happy One Elite

(VTC News) -

Vừa qua, sự kiện ký kết hợp tác đã chính thức thiết lập mối quan hệ đồng hành chiến lược giữa Vạn Xuân Group và hệ thống 12 đại lý & liên minh đại lý phân phối uy tín trên thị trường. Qua đó, liên minh ST Home và Bamland chính thức trở thành đối tác kinh doanh - phân phối dự án Happy One Elite, đảm nhận vai trò “cầu nối” đưa dòng sản phẩm căn hộ chất lượng cao đến với cộng đồng tinh hoa sắp hiện diện tại khu Đông thành phố.

Sức hút từ mức giá rumo tại Happy One Elite

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, các tiêu chuẩn lựa chọn nhà ở của khách hàng ngày càng khắt khe, đòi hỏi sự hội tụ đồng thời của vị trí giao thương thuận lợi, pháp lý minh bạch và chất lượng không gian sống giàu trải nghiệm.

Tại phường Tam Bình, TP.HCM - nơi hệ thống hạ tầng và đô thị đang phát triển mạnh mẽ - Happy One Elite ra mắt đúng thời điểm thị trường ghi nhận sự quan tâm lớn đối với dòng căn hộ trung, cao cấp.

Đặc biệt, thông tin mức giá rumor chỉ từ 59,8 triệu đồng/m² được công bố ngay tại sự kiện ký kết đã tạo nên sức hút mạnh mẽ, mang đến cơ hội sở hữu và đầu tư hấp dẫn cho khách hàng. Sự đồng hành của mạng lưới 12 đại lý & liên minh đại lý phân phối uy tín cùng đơn vị tư vấn quản lý vận hành Savills; Trong đó, sự liên kết với liên minh ST Home và Bamland chính là bảo chứng quan trọng đưa những giá trị thực tiếp cận nhanh chóng đến thị trường.

Liên minh ST Home - BamLand chính thức ký kết hợp tác phân phối dự án Happy One Elite.

Happy One Elite: Biểu tượng mới tại khu Đông TP.HCM

Happy One Elite do Vạn Xuân Group phát triển là dự án căn hộ tiếp nối chuỗi thương hiệu Happy One thành công trên thị trường. Tọa lạc tại số 218 đường Tam Bình, dự án sở hữu lợi thế kết nối giao thông thuận tiện khi nằm gần các trục huyết mạch như Đại lộ Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 13, cách tuyến Vành đai 2 và tuyến metro khoảng cách ngắn,... giúp cư dân dễ dàng di chuyển về trung tâm thành phố cũng như các khu vực lân cận.

Lễ ký kết hợp tác phát triển dự án Happy One Elite quy tụ mạng lưới các đại lý hợp tác và liên minh đại lý phân phối uy tín.

Được quy hoạch trên quỹ đất rộng khoảng 8.760 m² với 25 tầng nổi và 2 tầng hầm, Happy One Elite cung cấp ra thị trường 784 sản phẩm căn hộ được thiết kế hiện đại, tối ưu không gian sống. Điểm nhấn kiến trúc của dự án là hồ bơi đáy kính trên cao kết hợp ban công kính góc cong tinh tế cùng việc ứng dụng công nghệ thông minh, mang đến trải nghiệm sống tiện nghi, thời thượng cho gia chủ. Bên cạnh đó, dự án sở hữu hệ thống hơn 39 tiện ích nội khu đa dạng đáp ứng toàn diện nhu cầu thư giãn, rèn luyện sức khỏe của cộng đồng cư dân hiện đại.

Với vai trò là 01 trong 12 đơn vị phân phối chiến lược, đội ngũ kinh doanh của liên minh ST Home và Bamland sẽ tập trung cung cấp thông tin minh bạch về mặt bằng, giá bán, chính sách ưu đãi cũng như hỗ trợ khách hàng xuyên suốt quá trình tìm hiểu, lựa chọn sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính và mục tiêu sử dụng.