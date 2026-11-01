Cần Thơ tập huấn chuyển đổi số hỗ trợ Đề án 1 triệu ha lúa phát thải thấp

(VTC News) -

Thông tin được ông Mai Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp TP Cần Thơ xác nhận với phóng viên Báo Điện tử VTC News chiều 11/11.

Theo ông Nam, chuỗi 10 lớp tập huấn về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại các phường Phú Lợi, Tân An và Vị Thanh. Trong tuần qua, Trung tâm đã tổ chức được 4 lớp và dự kiến 6 lớp còn lại sẽ tổ chức xong vào giữa tháng 11/2026.

Chuỗi lớp tập huấn “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp” thuộc chương trình đào tạo, huấn luyện khuyến nông năm 2026 của Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Cần Thơ. Đây là hoạt động trọng tâm nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng nòng cốt tham gia Đề án “Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 1 triệu ha lúa).

Học viên của một trong 4 lớp tập huấn vừa được Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp TP Cần Thơ tổ chức. (Ảnh: Khuyến nông Cần Thơ)

Học viên gồm cán bộ khuyến nông, cán bộ phụ trách nông nghiệp địa phương, thành viên Tổ khuyến nông cộng đồng, đại diện hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ nông dân nòng cốt đang trực tiếp canh tác lúa tại các khu vực sản xuất trọng điểm của thành phố. Các lớp được tổ chức tại phường Phú Lợi, phường Tân An và phường Vị Thanh với số lượng 30 học viên mỗi lớp.

Mỗi lớp kéo dài 2 ngày, gồm 1,5 ngày học tập tại hội trường và nửa ngày tham quan thực tế mô hình. Nội dung bảo đảm tính khoa học, thiết thực, dễ hiểu, dễ áp dụng, kết hợp giữa lý thuyết, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và thực hành, với các chuyên đề chính.

Với chuyên đề “Cập nhật định hướng và quy trình kỹ thuật”, học viên được phổ biến tổng quan về Đề án 1 triệu ha lúa; cập nhật quy trình canh tác lúa chất lượng cao và các giải pháp kỹ thuật tiên tiến giúp giảm phát thải khí nhà kính như quản lý nước ngập khô xen kẽ (AWD), giảm lượng giống gieo sạ, quản lý phân bón và rơm rạ hợp lý.

Chuyên đề “Nâng cao năng lực quản lý mã số vùng trồng”, học viên được phổ biến các quy định mới nhất về thiết lập, quản lý và duy trì mã số vùng trồng phục vụ truy xuất nguồn gốc và xuất khẩu theo Nghị quyết 36/2026/NQ-CP và Nghị định 38/2026/NĐ-CP.

Ngoài ra, học viên còn được hướng dẫn tiếp cận các ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý sản xuất, nhật ký sản xuất điện tử, theo dõi dữ liệu nông nghiệp và cập nhật thông tin thị trường tại chuyên đề “Thúc đẩy chuyển đổi số”. Đối với thời gian tham quan mô hình thực tế, học viên tham quan các mô hình canh tác lúa thông minh, giảm phát thải để trực tiếp quan sát, trao đổi kinh nghiệm và thấy rõ hiệu quả của việc áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật trên đồng ruộng.

Theo ông Mai Nam, Trung tâm kỳ vọng sau khóa học, mỗi cán bộ khuyến nông, thành viên Tổ khuyến nông cộng đồng và đại diện hợp tác xã sẽ trở thành những “hạt nhân tiên phong”, lan tỏa kiến thức, hướng dẫn bà con đổi mới tư duy sản xuất, tự tin ứng dụng công nghệ số và quy trình kỹ thuật tiên tiến. Đây là tiền đề quan trọng để nâng cao giá trị hạt gạo Cần Thơ, tăng thu nhập cho người trồng lúa và góp phần thực hiện thành công mục tiêu của Đề án 1 triệu ha lúa.