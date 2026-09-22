Chính phủ đề xuất 5 nguyên tắc về vùng phát thải thấp

(VTC News) -

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6, sáng 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Theo tờ trình của Chính phủ, dự thảo Luật bổ sung quy định về dự báo ô nhiễm, kiểm kê khí thải, vùng phát thải thấp và trách nhiệm của địa phương trong điều tiết phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Biển báo vùng phát thải thấp tại Hà Nội.

Dự thảo Luật đưa ra 5 nguyên tắc thiết lập và quản lý vùng phát thải thấp.

Một là, phù hợp với yêu cầu bảo vệ chất lượng môi trường không khí và sức khỏe cộng đồng.

Hai là, phù hợp với quy hoạch đô thị, tổ chức giao thông và khả năng đáp ứng của hệ thống giao thông công cộng.

Ba là, thực hiện theo lộ trình phù hợp, bảo đảm tính khả thi, công khai, minh bạch và hạn chế tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống Nhân dân.

Bốn là, ưu tiên kiểm soát đối với phương tiện phát thải cao, phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Năm là, gắn với phát triển giao thông công cộng, hạ tầng kỹ thuật phục vụ giao thông phát thải thấp, sử dụng năng lượng sạch và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện.

Dự thảo Luật giao Chính phủ ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích phát triển phương tiện giao thông công cộng; phương tiện giao thông sử dụng năng lượng tái tạo, có mức tiêu hao nhiên liệu thấp, phát thải thấp hoặc không phát thải.

Chính phủ cũng sẽ ban hành chính sách chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường; quy định tiêu chí thiết lập, biện pháp quản lý phát thải trong vùng phát thải thấp.

Bổ sung trách nhiệm địa phương về ô nhiễm môi trường

Đối với bảo vệ môi trường đất, Chính phủ đề xuất phân định rõ phạm vi điều tra, đánh giá chất lượng đất theo pháp luật về đất đai và pháp luật về bảo vệ môi trường.

Dự thảo Luật cũng bổ sung trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp tỉnh đối với tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn; điều chỉnh thời điểm lập, trình và công bố báo cáo hiện trạng môi trường phù hợp với tiến độ cập nhật số liệu.

Đối với bảo vệ môi trường nước mặt, dự thảo Luật làm rõ việc sử dụng kết quả đánh giá khả năng chịu tải để xem xét tiếp nhận dự án trong trường hợp môi trường nước mặt không còn khả năng chịu tải.

Chính phủ dự kiến được giao quy định việc cho phép xả nước thải trực tiếp khi môi trường còn khả năng chịu tải, theo hướng chấp nhận rủi ro có kiểm soát, tạo thuận lợi cho đầu tư và tăng trưởng kinh tế.