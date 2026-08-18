Tăng tốc thi công siêu nút giao 2 cao tốc kết nối với sân bay Long Thành

Ghi nhận giữa tháng 8, công trường nút giao Tân Hiệp thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đang được các nhà thầu đẩy nhanh thi công, với nhiều mũi triển khai đồng loạt tại các nút giao và hạng mục còn lại. Nút giao Tân Hiệp được xem là một trong những nút giao lớn bậc nhất phía Nam.