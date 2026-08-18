Tăng tốc thi công siêu nút giao 2 cao tốc kết nối với sân bay Long Thành

Ghi nhận giữa tháng 8, công trường nút giao Tân Hiệp thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đang được các nhà thầu đẩy nhanh thi công, với nhiều mũi triển khai đồng loạt tại các nút giao và hạng mục còn lại. Nút giao Tân Hiệp được xem là một trong những nút giao lớn bậc nhất phía Nam.
Theo Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), sản lượng thi công toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đã đạt khoảng 99% giá trị hợp đồng. Trong đó, gói thầu XL-NG51 xây dựng nút giao Quốc lộ 51 dự kiến hoàn thành trong tháng 8.
Từ trên cao, khu vực thi công gói XL-NG51 hiện lên với nhiều mũi thi công cùng lúc. Các tuyến đường dẫn, cầu vượt và mặt đường đang từng bước được hoàn thiện, khép kín các hạng mục trước thời điểm dự án về đích.
Hàng loạt xe ben, máy rải, xe lu và máy đào liên tục vận chuyển vật liệu, thi công mặt đường, đường dẫn và các nhánh kết nối tại nút giao.
Trên mặt cầu, công nhân đang hoàn thiện dải phân cách, khe co giãn và vệ sinh mặt cầu, chuẩn bị cho các công đoạn cuối.
Hai nhánh cầu vượt kết nối Quốc lộ 51 với cao tốc Bến Lức - Long Thành và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Phần đường dẫn đang được thảm những lớp bê tông nhựa cuối cùng.
Nhiều xe ben chở bê tông nhựa nóng xếp hàng chờ thi công các lớp mặt đường cuối tại hai nhánh dẫn.
Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 57,8 km hiện cơ bản hoàn thành phần lớn tuyến. Hạng mục còn lại mang tính quyết định là cầu Phước Khánh bắc qua sông Lòng Tàu. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc để hoàn thiện công trình, hướng tới thông xe toàn tuyến trong tháng 9.
Khi hoàn thành, cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ tạo trục kết nối trực tiếp giữa khu vực Tây Nam Bộ với Đồng Nai, sân bay Long Thành và mạng lưới cao tốc phía Đông.
Thông qua nút giao Quốc lộ 51 và Tân Hiệp, phương tiện từ hướng Bến Lức - TP.HCM có thể tiếp cận cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, mở thêm hướng di chuyển đến Vũng Tàu và khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải.
Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đưa toàn bộ tuyến chính vào khai thác từ ngày 18/5. Việc hoàn thiện các hạng mục kết nối với Bến Lức - Long Thành sẽ góp phần khép kín mạng lưới cao tốc khu vực phía Nam, tăng khả năng phân luồng và rút ngắn hành trình giữa miền Tây, TP.HCM với Đồng Nai và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.
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