Các tuyến đường huyết mạch đua tiến độ trước ngày sân bay Long Thành khai thác

Sân bay Long Thành dự kiến được đưa vào khai thác cuối năm 2026. Nhiều tuyến cao tốc, đường vành đai và các trục kết nối khu vực đang được đẩy nhanh tiến độ, nhằm hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ quanh sân bay.

Sau khoảng 12 năm thi công với nhiều lần điều chỉnh, cao tốc Bến Lức - Long Thành đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Tuyến đường dài khoảng 58km, tổng mức đầu tư 31.300 tỷ đồng, dự kiến thông xe toàn tuyến trong tháng 9.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành có vai trò kết nối khu vực phía Tây với phía Đông Nam TP.HCM, đồng thời liên kết các tuyến giao thông quan trọng trong vùng.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc được kỳ vọng góp phần giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu qua TP.HCM và khu vực lân cận, đồng thời rút ngắn hành trình giữa các tỉnh miền Tây với TP Đồng Nai và sân bay Long Thành, qua đó tăng khả năng kết nối giữa các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cùng với cao tốc Bến Lức - Long Thành, dự án thành phần 3 đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dự án dài hơn 11km, đi qua phường Nhơn Trạch và xã Phước An, có tổng mức đầu tư 3.868 tỷ đồng. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai, dự án đang triển khai 3 gói thầu xây lắp chính, tiến độ đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng.

Vành đai 3 qua Đồng Nai dự kiến thông xe vào tháng 10/2026, sẽ kết nối với khu vực sân bay Long Thành, đồng thời tăng khả năng liên thông giữa hệ thống cao tốc và các tuyến giao thông cửa ngõ phía Đông TP.HCM.

Một tuyến khác giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới kết nối sân bay Long Thành là đường 25C, đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19. Dự án có chiều dài hơn 2,6km, là đoạn đầu tuyến được đầu tư nhằm hoàn thiện trục đường 25C từ Quốc lộ 51 đến khu vực cầu Cát Lái.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, dự án hiện đạt hơn 64% giá trị hợp đồng. Với tiến độ hiện nay, dự án đường 25C dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026.

Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ kết nối sân bay Long Thành với Quốc lộ 51, cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Vành đai 3 TP.HCM. Cùng với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường 25C được kỳ vọng trở thành trục giao thông quan trọng, chia sẻ lưu lượng phương tiện giữa sân bay và TP.HCM.

Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện được dự báo tăng khi sân bay Long Thành đi vào khai thác, cao tốc TP.HCM - Long Thành cũng đang được mở rộng. Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được khởi công ngày 19/8/2025, nâng quy mô tuyến từ 4 lên 8-10 làn xe. Riêng cầu Long Thành được xây dựng thêm một đơn nguyên với 5 làn xe.

Dự án đang trong giai đoạn tăng tốc, hướng tới mục tiêu hoàn thành đồng bộ với thời điểm sân bay Long Thành đưa vào khai thác.

Cầu Long Thành dự kiến hợp long cầu chính vào tháng 12/2026 và hoàn thành các hạng mục còn lại vào tháng 3/2027.

Bên cạnh các dự án đang thi công, một số tuyến giao thông kết nối với sân bay Long Thành đã được hoàn thành, đưa vào khai thác.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cùng các tuyến đường T1, T2 đã thông xe, tạo thêm các hướng kết nối với khu vực sân bay. Trong đó, đường T1 và T2 là những tuyến đường kết nối trực tiếp vào sân bay Long Thành. Các tuyến này cùng với hệ thống cao tốc, đường vành đai đang được đầu tư sẽ tạo thành mạng lưới giao thông đa hướng, kết nối sân bay với TP.HCM, Đồng Nai và các tỉnh miền Tây.

Không chỉ đường bộ, trong tương lai, một số dự án đường sắt cũng được triển khai hoặc nghiên cứu nhằm tăng khả năng kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành.

Việc phát triển mạng lưới đường sắt kết nối đến nhà ga hành khách sân bay được kỳ vọng bổ sung phương thức vận tải hành khách, giảm sự phụ thuộc vào đường bộ khi nhu cầu đi lại qua sân bay tăng cao.

Với thời điểm khai thác sân bay Long Thành đang đến gần, tiến độ của các tuyến cao tốc, đường vành đai và đường kết nối trực tiếp trở thành yếu tố quan trọng để bảo đảm khả năng tiếp cận sân bay, đồng thời tăng cường liên kết giao thông giữa TP.HCM với các địa phương trong vùng.