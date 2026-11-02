Cận cảnh khu đất gần 5ha ở Hà Nội dự kiến xây tổ hợp thể thao hơn 2.500 tỷ đồng

Trong đó, công trình nhà thi đấu đa năng được thiết kế cao 4 tầng nổi, 2 tầng hầm bố trí chỗ đỗ xe. Khán đài được bố trí ở cả bốn phía, với sức chứa dự kiến từ 5.000-6.000 người. Đây sẽ là địa điểm tổ chức nhiều môn thể thao trong nhà như bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, võ thuật, đấu kiếm, kickboxing, muay, bi-a và pickleball. Công trình được định hướng đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu từ cấp thành phố, quốc gia đến quốc tế.