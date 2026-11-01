Sáng mai, Quốc hội bàn loạt đề xuất mới về hiến, lấy, ghép mô, tạng

(VTC News) -

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, ngày 2/11, Quốc hội bước vào tuần làm việc thứ tư với nhiều nội dung quan trọng, tập trung thảo luận các dự án luật.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình Quốc hội dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) tại phiên họp sáng 21/10.

Trong phiên làm việc buổi sáng, từ 8h-10h15, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 10h15-11h30, Quốc hội thảo luận dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm.

Trong phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội thảo luận dự án Luật Luật sư (sửa đổi) và Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng sẽ giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu đối với hai dự án luật này.

Sáng 21/10, khi trình Quốc hội dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, bên cạnh cho phép người từ đủ 18 tuổi trở lên được đăng ký hiến, dự thảo Luật bổ sung quy định người dưới 18 tuổi được đăng ký hiến khi có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện và của người hiến.

Ngoài trường hợp chết não theo luật hiện hành, dự thảo Luật bổ sung quy định cho phép lấy mô, bộ phận cơ thể ở người đã được xác định chết tuần hoàn.

Dự thảo Luật cũng cho phép hiến bộ phận cơ thể, mô thuộc bộ phận cơ thể bị tổn thương hoặc mắc bệnh lý không thể tiếp tục sử dụng cho chính người hiến. Chẳng hạn, các đoạn chân, tay bị đứt lìa do tai nạn không thể nối lại có thể được sử dụng để lấy gân, xương ghép cho người bệnh khác.

Đáng chú ý, Chính phủ đề xuất bổ sung các trường hợp được hiến mô gồm cho phép người hiến mô tái sinh như tế bào gốc, máu, huyết tương và không cho phép hiến các loại mô không tái sinh như võng mạc, củng mạc, van tim...

Trong đó, người từ đủ 18 tuổi trở lên thì được hiến mô tái sinh; người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được hiến mô tái sinh cho thành viên trong gia đình khi không có người hiến khác phù hợp và phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo vệ người chưa thành niên; người dưới 15 tuổi được hiến mô tái sinh cho cha đẻ, mẹ đẻ, anh chị em ruột khi không có người hiến khác phù hợp và phải đáp ứng các điều kiện bảo vệ người chưa thành niên.

Một điểm mới khác là bổ sung quy định cho phép người vợ nhận tinh trùng của người chồng đã chết, chết não, chết tuần hoàn hoặc phôi của chính hai vợ chồng để sinh con. Dự thảo Luật cũng quy định việc lấy tinh trùng, noãn, mô tinh hoàn, mô buồng trứng của người dưới 18 tuổi nhằm bảo tồn khả năng sinh sản.

Dự thảo Luật cho phép lấy mô, bộ phận cơ thể của người chết dù chưa đăng ký hiến, nếu người đó đã bày tỏ nguyện vọng hiến trước khi chết và được thành viên gia đình hoặc người đại diện đồng ý theo quy định.

Dự thảo Luật cũng mở rộng điều kiện đăng ký vào danh sách chờ ghép quốc gia đối với người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

Về tăng cường kiểm soát và ngăn chặn hành vi mua bán mô, bộ phận cơ thể người và bảo vệ người hiến, Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin dự thảo Luật quy định người hiến bộ phận cơ thể khi còn sống cho người không phải thành viên gia đình phải từ đủ 25 tuổi trở lên; quy định việc xác minh nhân thân, mối quan hệ giữa người hiến và người nhận.

Cùng với đó là các quy định bảo đảm tính độc lập trong đánh giá điều kiện hiến và hoạt động lấy, ghép (đặc biệt là người dưới 18 tuổi).

Chính phủ cũng đề xuất các hành vi bị nghiêm cấm nhằm ngăn chặn việc lợi dụng quan hệ giám hộ, nuôi con nuôi để lấy mô, bộ phận cơ thể người chưa thành niên; tạo phôi để lấy tế bào, lấy mô, bộ phận cơ thể từ bào thai và tổ chức đưa người Việt Nam đi ra nước ngoài hiến, ghép bộ phận cơ thể trái quy định.