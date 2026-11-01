Ông Đinh Văn Nơi trao sổ tái định cư tận tay người dân nhường đất cho APEC

(VTC News) -

Ngày 1/11, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi đã dự Lễ bàn giao nền tái định cư phục vụ APEC 2027 và trực tiếp trao sổ hồng cho người dân đảo Ngọc.

Dù tuổi cao sức yếu và việc đi lại gặp nhiều khó khăn nhưng ông Võ Tấn Tờn (đại diện dự án Bãi Đất Đỏ, An Thới) vẫn đến điểm bàn giao nền với niềm hạnh phúc. Ông Tờn cho biết gian nhà cũ gắn bó với bao thăng trầm được nhường chỗ cho công trình đặc biệt của quốc gia.

“Nhận được nền tái định cư tôi rất phấn khởi, vì chính sách của Nhà nước đưa ra là có sắp xếp cho người dân được có chỗ để ở ổn định”, ông Tờn chia sẻ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang - Bí thư Đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi (thứ 3 từ phải qua) trao sổ hồng nhà tái định cư cho người dân. (Ảnh: Dung Hoàng).

Cùng niềm vui, anh Đào Nhật Trường (ngụ khu phố 6, An Thới) chia sẻ dự án tái định cư được làm rất nhanh và sớm giao nền cho người dân.

Để có được trọn vẹn nụ cười hạnh phúc của người dân, hàng trăm kỹ sư và công nhân trên công trường đã trải qua nhiều tháng ngày thi công thần tốc nhưng đầy gian khó. Từ giữa năm 2025, 4 khu tái định cư tại Phú Quốc được khẩn trương thi công với tổng mức đầu tư hơn 5.221 tỷ đồng.

Hiện, địa phương đã bố trí hơn 3.456 tỷ đồng, triển khai thi công với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, tăng ca tăng kíp”. Đến đầu tháng 11, khoảng 2.600 nền tái định cư đã hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu.

Ông Đinh Văn Nơi chia sẻ, động viên Anh Võ Ngọc Cao bị dị tật. (Ảnh: Dung Hoàng).

Nhìn lại chặng đường đã qua, ông Nguyễn Tiến Hợp, Giám đốc các dự án PPP - Tập đoàn Sun Group cho biết có được kết quả như hôm nay, lực lượng thi công đã vượt qua những khó khăn trong mùa mưa.

“Công tác huy động vật tư để làm nhà tái định cư cho bà con rất khó khăn trong mùa biển có sóng lớn. Sau 7 tháng thi công, dự án đã hoàn thành, bàn giao nhà cho các hộ dân”, ông Hợp nói.

Có mặt tại Lễ bàn giao nhà tái định cư, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng đánh giá cao sự đồng thuận, tinh thần hy sinh lớn lao của người dân trong việc bàn giao mặt bằng. Ông Tùng cũng biểu dương sự nỗ lực không mệt mỏi của các cấp ủy, chính quyền đặc khu, các nhà thầu và đơn vị thi công suốt thời gian qua.

Khẳng định quan điểm “Lấy sự ổn định cuộc sống của người dân làm thước đo kết quả”, Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh tỉnh đã chủ động bố trí 100% nguồn ngân sách cho dự án. Mọi khó khăn, vướng mắc của bà con đều phải được lắng nghe, tháo gỡ kịp thời từ cơ sở trên tinh thần công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Một người dân vừa nhận sổ hồng chia sẻ niềm vui cùng Bí thư Phú Quốc Đinh Văn Nơi. (Ảnh: Dung Hoàng).

“Sự kiện APEC 2027 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện vị thế, uy tín và hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế, đồng thời là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và đặc khu Phú Quốc nói riêng. Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư đóng vai trò then chốt quyết định tiến độ thực hiện các công trình dự án phục vụ APEC 2027”, ông Lê Quang Tùng nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu Đảng bộ An Giang, việc tái định cư là bước khởi đầu để người dân xây dựng lại mái ấm, thu xếp cuộc sống gia đình nên có ý nghĩa rất quan trọng. Điều này không chỉ dừng lại ở việc giao đất mà quan trọng hơn là nắm bắt các hoàn cảnh cụ thể của từng hộ dân để cùng tìm cách tháo gỡ, hỗ trợ, giúp đỡ bà con khắc phục khó khăn kinh tế, yên tâm xây nhà, làm ăn và ổn định cuộc sống.