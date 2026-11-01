CSGT thông tin vụ container lao vào xe bị lật, nhiều người tháo chạy

(VTC News) -

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Đám đông tán loạn khi container lao vào xe đang bị lật ở Hà Tĩnh

Ngày 1/11, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, trên quốc lộ 8A (đoạn gần Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo) xảy ra vụ va chạm giữa hai xe container, gây ùn tắc giao thông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h47 ngày 31/10, tại Km71 Quốc lộ 8A, xe container mang biển kiểm soát 12H-065.41, kéo theo rơ-moóc 12RM-022.76, do tài xế Bùi Ngọc H. (SN 1974, trú Nghệ An) điều khiển, bị lật, chắn ngang mặt đường.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, khi hơn 10 người đang tập trung phía sau xe container bị nạn để xem và hỗ trợ xử lý sự cố, một xe container khác mang biển kiểm soát US-6866, kéo theo rơ-moóc 1204, do tài xế người Hà Tĩnh điều khiển theo hướng từ cửa khẩu Cầu Treo về nội địa, bất ngờ lao tới, đâm vào xe đang bị lật.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy, chiếc xe container lao thẳng vào phần đuôi phương tiện đang chắn ngang đường. Chứng kiến tình huống bất ngờ, những người có mặt tại hiện trường hoảng loạn bỏ chạy theo nhiều hướng.

Liên quan đến vụ tai nạn, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, qua xác minh ban đầu, do xe container đi trước gặp sự cố nên tài xế đánh lái, khiến phương tiện bị lật về phía bên đường. Xe đi sau khi xuống dốc, do đường hẹp, tài xế không thông thuộc địa hình nên mất lái, tông vào xe gặp nạn.

“Vụ tai nạn không gây thương tích nghiêm trọng. Tài xế xe container không bị thương. Tài xế xe phía sau có biểu hiện choáng sau va chạm nhưng sau đó tỉnh táo, đi lại bình thường. Sau vụ việc, các bên thống nhất tự thỏa thuận, thuê xe cẩu để khắc phục và giải phóng phương tiện”, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, do hai xe container có tải trọng lớn, chở hàng và nằm chắn ngang tuyến đường hẹp nên việc cẩu, di chuyển phương tiện mất nhiều thời gian, giao thông bị ách tắc. Đến 22h ngày 31/10, quốc lộ 8A mới được thông tuyến.