Hà Nội gấp rút giải phóng mặt bằng dự án Trục không gian Quốc lộ 1A

Những ngày này, công tác giải phóng mặt bằng tại các địa bàn có tuyến đường đi qua đang được triển khai khẩn trương. Tại phường Kim Liên, công tác phá dỡ dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026. Riêng 3 khu tập thể H1, H2, H3 sẽ được xử lý sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND TP Hà Nội. Việc thu hồi đất liên quan đến 8 tổ chức, khoảng 150 hộ gia đình, cá nhân sinh sống tại 3 khu chung cư cũ và khoảng 60 hộ có đất ở riêng lẻ.