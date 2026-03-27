Cận cảnh khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu tái xuất ở tuyển Việt Nam sau 3 năm

Tối 26/3, trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Đội tuyển Bangladesh trong trận giao hữu quốc tế dịp FIFA Days tháng 3/2026. Kết quả này giúp đội tuyển nối dài chuỗi thắng lên con số 12 trận liên tiếp.
Bên cạnh chiến thắng ấn tượng, trận đấu còn thu hút sự chú ý khi đánh dấu sự trở lại của Đoàn Văn Hậu sau thời gian dài vắng mặt vì chấn thương.
Hậu vệ sinh năm 1999 đã không thi đấu trong màu áo đội tuyển suốt gần ba năm kể từ khi gặp vấn đề nghiêm trọng ở gót chân Achilles.
Quãng thời gian điều trị và phục hồi kéo dài khiến Văn Hậu đối mặt với nhiều hoài nghi về khả năng trở lại đỉnh cao.
Tuy nhiên, cầu thủ này đã kiên trì tập luyện, từng bước lấy lại thể trạng trước khi được trao cơ hội tái xuất trong trận gặp Bangladesh.
Ở cuộc so tài trên sân Hàng Đẫy, HLV Kim Sang-sik đưa Văn Hậu vào sân ngay đầu hiệp 2 để thay thế Văn Vĩ.
Trong gần 45 phút có mặt trên sân, Văn Hậu chơi tròn vai, đảm bảo vị trí và tham gia hỗ trợ phòng ngự ở hành lang cánh trái. Dù chưa có những tình huống bứt tốc hay các pha dứt điểm từ xa như trước đây, màn thể hiện này vẫn là tín hiệu tích cực sau quãng nghỉ dài.
Trước khi được triệu tập, Văn Hậu đã có giai đoạn thi đấu ổn định trong màu áo CLB Công an Hà Nội. Từ tháng 12/2025, anh ra sân khoảng 10 trận tại V.League, đóng góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo.
Trong khi đó, trận đấu giữa Việt Nam và Bangladesh diễn ra theo thế trận một chiều.
Đội chủ nhà sớm tạo khác biệt khi ghi liền ba bàn thắng ngay trong hiệp một. Các pha lập công lần lượt thuộc về Tuấn Hải, Xuân Mạnh và Hai Long, giúp tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn trước khi bước vào giờ nghỉ.
Sang hiệp hai, dù không ghi thêm bàn thắng, tuyển Việt Nam vẫn duy trì thế trận kiểm soát. Phía Bangladesh, dù sở hữu một số cầu thủ có yếu tố nước ngoài, trong đó có Hamza Choudhury, vẫn không thể tạo ra nhiều sức ép đáng kể về phía khung thành đội chủ nhà.
Chiến thắng trước Bangladesh không chỉ giúp tuyển Việt Nam duy trì phong độ ấn tượng mà còn là bước chạy đà quan trọng trước trận đấu then chốt gặp Malaysia vào ngày 31/3, thuộc lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027.
Bình luận