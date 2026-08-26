Cận cảnh hướng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED)dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành do CTCP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh lập, tuyến đường sắt dài khoảng 46,44 km. Báo cáo hiện được cơ quan chuyên môn thẩm định.
Tuyến đường sắt bắt đầu từ phía Đông ga Thủ Thiêm thuộc tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm, tại phường Bình Trưng, TP.HCM, và kết thúc tại depot Cẩm Đường, xã Xuân Đường, Đồng Nai. Trong ảnh là nút giao An Phú, vị trí dự kiến xây dựng ga Thủ Thiêm.
Theo phương án đề xuất, tuyến đường sắt có khoảng 34,6 km đi trên cao, 11 km đi ngầm, phần còn lại là các đoạn chuyển tiếp và đi trên mặt đất. Toàn tuyến dự kiến bố trí 18 ga, gồm 16 ga trên cao và 2 ga ngầm.
Trong giai đoạn 1, dự án dự kiến xây dựng trước 14 ga nhằm tối ưu hiệu quả đầu tư. Trong đó, 6 ga nằm trên địa bàn TP.HCM gồm: Bình Trưng, Đỗ Xuân Hợp, Vành đai 2, Phú Hữu, Long Trường và Vườn Dừa.
Ga Bình Trưng (S02) dự kiến được xây dựng tại khu vực nút giao An Phú. Ga Đỗ Xuân Hợp (S03) nằm trên đoạn tuyến đi qua khu đô thị The Global City và Lakeview City. Ga Vành đai 2 (S04) dự kiến bố trí tại khu vực giao giữa đường Vành đai 2 TP.HCM và cao tốc TP.HCM - Long Thành.
Hai ga cuối trên địa bàn TP.HCM là Long Trường (S07) và Vườn Dừa (S08), nằm trên đoạn tuyến đi qua khu vực nút giao với Vành đai 3 TP.HCM.
Đoạn tuyến qua địa bàn Đồng Nai dự kiến có 8 ga, gồm Long Tân, Phú Thạnh, Tuy Hạ, Nhơn Trạch, Phước Thiền, Xóm Gốc, Long Thành 1 và Long Thành 2.
Ga Long Tân (S09) dự kiến được xây dựng gần khu đô thị King Bay, phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai. Ga Phú Thạnh cũng nằm trên đoạn tuyến đi qua khu vực Vành đai 3 TP.HCM, thuộc phường Nhơn Trạch.
Ga Tuy Hạ dự kiến nằm cạnh đường 25B, trong khi ga Nhơn Trạch được bố trí tại khu vực trung tâm phường Nhơn Trạch.
Trên địa bàn phường Long Phước, ga S17 dự kiến được xây dựng tại khu vực nút giao T1 với Quốc lộ 51.
Ga Long Thành (S19) được đặt tại khu vực nhà ga Sân bay Quốc tế Long Thành, tạo điểm kết nối trực tiếp giữa tuyến đường sắt với sân bay.
Theo thiết kế, tuyến đường sắt có công suất tối đa gần 47.000 hành khách/giờ, bình quân hơn 23.400 hành khách/giờ theo mỗi hướng. Tàu có tốc độ thiết kế tối đa 120 km/h, vận hành ở mức 80-110 km/h tùy từng đoạn tuyến.
Theo thiết kế, tuyến đường sắt có công suất tối đa gần 47.000 hành khách/giờ, bình quân hơn 23.400 hành khách/giờ theo mỗi hướng. Tàu có tốc độ thiết kế tối đa 120 km/h, vận hành ở mức 80-110 km/h tùy từng đoạn tuyến.
Sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 134.169 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng, thấp hơn so với phương án nghiên cứu trước đó. Dự án dự kiến thực hiện theo hình thức hợp đồng BT, trong đó nhà đầu tư huy động vốn triển khai và được thanh toán bằng quỹ đất kết hợp nguồn ngân sách Nhà nước.
Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2030, hình thành trục vận tải khối lượng lớn kết nối trực tiếp khu vực trung tâm TP.HCM với Sân bay Quốc tế Long Thành.
Bình luận