Trong đời sống của đồng bào Tà Ôi, âm thanh cồng chiêng gắn với nhiều hoạt động cộng đồng, từ lễ hội đến những dịp quan trọng của bản làng. Dù vậy, sự thay đổi của nhịp sống khiến già làng A Viết Mây không khỏi lo lắng về việc trao truyền văn hóa cho thế hệ sau: “Giới trẻ bây giờ không còn mặn mà với tiếng cồng chiêng. Đây là điều mà tôi cảm thấy lo lắng nhất. Tuy nhiên tôi vẫn tin rằng, thế hệ trẻ sẽ tiếp tục gìn giữ mạch nguồn văn hóa truyền thống của dân tộc Tà Ôi”