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Ninh Bình phạt 350 triệu đồng doanh nghiệp dệt may xả nước thải trái phép
Công ty TNHH Dệt may Việt Bắc bị UBND tỉnh Ninh Bình xử phạt 350 triệu đồng do xả trái phép nước thải vào hệ thống thoát nước mưa trong khu công nghiệp.
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