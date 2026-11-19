Chỉ vào những vết nứt trên tường và mê nhà mới xây ở đường Biên Cương, anh Trần Minh Thi (38 tuổi) cho biết, hàng chục năm qua chuyện nổ mìn của các doanh nghiệp khai thác đá tại đây vẫn diễn ra đều đặn mỗi ngày, mỗi tuần. Nhà anh Thi hiện bị nứt nhiều chỗ do địa chấn, nguy hiểm nhất là nứt ở mê nhà.