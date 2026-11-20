Những trụ sở cơ quan bỏ hoang sắp ‘đổi đời’ thành khách sạn cao cấp ở Huế
Nổ mìn khai thác đá gây bụi mù mịt, nứt nhiều nhà dân ở Gia Lai
Hàng chục năm qua, việc nổ mìn khai thác đá ở các mỏ đá phường An Nhơn Nam (Gia Lai) gây bụi mù mịt, nứt nhà, đe dọa sức khỏe và an toàn của gần trăm hộ dân.
Ninh Bình phạt 350 triệu đồng doanh nghiệp dệt may xả nước thải trái phép
Công ty TNHH Dệt may Việt Bắc bị UBND tỉnh Ninh Bình xử phạt 350 triệu đồng do xả trái phép nước thải vào hệ thống thoát nước mưa trong khu công nghiệp.
Chuyển đổi số vùng cao Quảng Ngãi: Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
Việc thay đổi thói quen dùng tiền mặt sang thanh toán điện tử, mở ra bức tranh đời sống văn minh, hiện đại cho người dân vùng cao Quảng Ngãi.
Già làng trao lửa và cách người trẻ giữ hồn văn hoá Trường Sơn thời công nghệ số
Từ tâm huyết của già làng, người trẻ dân tộc Tà Ôi (A Lưới Huế) có những sáng tạo riêng để lan toả, giữ gìn văn hoá truyền thống của dân tộc thời công nghệ số.
Bến thuyền hơn 8,3 tỷ đồng ở đầm nổi tiếng xứ Huế bị bỏ hoang
Bến thuyền du lịch được đầu tư hơn 8,3 đồng xây dựng ở đầm Cầu Hai (TP Huế) và hoàn thành từ năm 2024 nhưng đến nay vẫn bị bỏ hoang phế, nhiều hạng mục xuống cấp.
Một đơn vị ở Đắk Lắk tặng tiền nam nhân viên dịp Quốc tế Nam giới
Nhân Ngày Quốc tế Nam giới 19/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk lần đầu tiên chi 18,2 triệu đồng từ quỹ phúc lợi để hỗ trợ, động viên người lao động.
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