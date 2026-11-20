Theo phương án được phê duyệt, khu đất sẽ được đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp đạt tiêu chuẩn 5 sao trở lên, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 875 tỷ đồng. Về nghĩa vụ tài chính, trong vòng tối đa 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo, nhà đầu tư phải nộp 50% số tiền trúng đấu giá, bao gồm cả tiền đặt trước. Số tiền còn lại phải được thanh toán chậm nhất trong 90 ngày kể từ ngày ban hành thông báo.