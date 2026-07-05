Cận cảnh các trụ sở dôi dư ở Đắk Lắk sắp đấu giá làm đất ở, thương mại - dịch vụ

Ông Lê Danh Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, cho biết việc tiếp nhận, sắp xếp và khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất sau chuyển giao là giải pháp quan trọng nhằm tránh lãng phí tài sản công, đồng thời tạo thêm nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển.
Theo kế hoạch, việc đấu giá các trụ sở dôi dư sẽ được triển khai từ năm 2026. Đây được kỳ vọng sẽ là nguồn lực quan trọng để phát triển đô thị, hình thành các khu đất ở, thương mại - dịch vụ mới, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
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