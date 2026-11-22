Khai mạc chương trình 'Trở về thời khắc thiêng liêng' tại Đắk Lắk
Chương trình 'Trở về thời khắc thiêng liêng' được tổ chức tại Đắk Lắk, mang đến trải nghiệm lịch sử qua công nghệ thực tế ảo VR nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.
Học sinh Đắk Lắk háo hức chờ đón sự kiện 'Trở về thời khắc thiêng liêng'
Học sinh tỉnh Đắk Lắk háo hức chờ đợi để được trải nghiệm công nghệ VR “Trở về thời khắc thiêng liêng”, sống lại Mùa thu lịch sử năm 1945.
Nét độc đáo tại làng nhà cổ hơn trăm tuổi ở Đồng Tháp
Trong các ngôi nhà cổ ở Đồng Tháp, nhiều bộ liễn khảm xà cừ cùng bàn ghế chạm trổ công phu cho thấy một thú chơi phong lưu của những gia đình giàu có ở Nam Bộ xưa.
Đào sâu tới 3m, tìm thấy 16 hài cốt liệt sĩ tại trụ sở xã cũ ở Cần Thơ
Sau khi đào sâu từ 2,5-3m, lực lượng chức năng TP Cần Thơ tìm thấy 16 hài cốt liệt sĩ tại khuôn viên trụ sở UBND xã Phú An cũ.
Khơi dậy sức sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Quảng Ninh
Xã Kỳ Thượng, Quảng Ninh, với 98% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đang nỗ lực đưa chính sách đến từng bản làng, thay đổi nhận thức và xây dựng nếp sống mới.
Bên trong các khu tập thể cũ dọc đường Giải Phóng trước ngày mở rộng Quốc lộ 1A
Dọc đường Giải Phóng (Hà Nội), những khu tập thể cũ với ban công cơi nới, hành lang chật hẹp đang nằm trong diện giải phóng mặt bằng để mở rộng Quốc lộ 1A.
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