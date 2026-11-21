(VTC News) -

Video: Bên trong các khu tập thể cũ dọc đường Giải Phóng trước ngày mở rộng Quốc lộ 1A

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A qua địa bàn Hà Nội được khởi công từ tháng 5/2026 theo hình thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Tuyến đường dài khoảng 36,3km, kéo dài từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, đi qua 18 xã, phường. Khi hoàn thành, tuyến có mặt cắt ngang rộng 90m và dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2027.

Để phục vụ dự án, công tác giải phóng mặt bằng được triển khai tại nhiều khu vực dọc tuyến. Theo thống kê của chính quyền địa phương, có 5 khu tập thể cũ nằm trên địa bàn hai phường Kim Liên và Phương Liệt thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng.

Tại phường Kim Liên, khu tập thể H1 và H2 có phần diện tích nằm trong chỉ giới thu hồi đất. Đây là những khu nhà có vị trí tiếp giáp cả đường Giải Phóng và đường Trường Chinh.

Được xây dựng từ nhiều năm trước, các tòa nhà hiện mang diện mạo cũ kỹ, nhiều hạng mục đã xuống cấp.

Nhiều hộ dân cơi nới ban công, dựng thêm khung sắt, tạo thành những phần diện tích sử dụng bên ngoài căn hộ, làm nên cảnh lộn xộn, mất mỹ quan.

Ở tầng 1, một phần diện tích của khu nhà 5 tầng được tận dụng làm nơi để ô tô, xe máy.

Không gian sinh hoạt bên trong các căn hộ cũng được mở rộng bằng cách tận dụng ban công và những khoảng trống sẵn có.

Trong khi đó, diện tích dành cho sinh hoạt chung và vui chơi của cư dân khá hạn chế.

Tại phường Phương Liệt, dọc đường Giải Phóng, nhiều khu tập thể cũ cũng nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng.

Khu vực này có 4 khu tập thể dự kiến bị ảnh hưởng, gồm 3 khu nhà 5 tầng với tổng cộng 195 căn hộ và một khu nhà 2 tầng có 20 căn hộ. Trong số đó, tập thể P2 Phương Liệt dự kiến bị thu hồi toàn bộ để phục vụ việc mở rộng Quốc lộ 1A.

Bên trong khu nhà, nhiều hộ dân tận dụng ban công, hành lang và khoảng không phía trước căn hộ để trồng cây, phơi quần áo, đặt các vật dụng sinh hoạt.

Nhiều mảng tường tại khu tập thể này đã có dấu hiệu nứt toác, bong tróc vôi vữa sau hàng chục năm sử dụng.

Hệ thống dây điện, dây cáp giăng mắc giữa các công trình, tạo nên không gian sinh hoạt chật hẹp.

Một phần diện tích của nhà C2, khu tập thể lắp máy số 10, nằm tại đầu ngõ 208 Giải Phóng cũng thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng.

Các căn hộ tại đây có diện tích nhỏ, nhiều gia đình đã cơi nới ban công để tăng thêm không gian sử dụng.

Bên trong khu tập thể lắp máy số 10, nằm tại đầu ngõ 208 Giải Phóng, Hà Nội.

Cách đó không xa, dãy 10 thuộc khu tập thể xếp dỡ đường sắt cũng có một phần diện tích dự kiến bị thu hồi. Theo người dân, khu nhà hai tầng này được xây dựng và đưa vào sử dụng từ những năm 1990.

Không gian sinh hoạt tại đây cũng mang dấu ấn của những khu nhà tập thể được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước.

Công trình có lối cầu thang bố trí ở đầu hồi, hành lang tầng hai hiện được các hộ tận dụng để dựng xe máy, xe đạp. Sau nhiều năm sử dụng, một số vị trí trên tường bao xuất hiện tình trạng bong tróc, nấm mốc.

Hiện các phường đã báo cáo thành phố về việc xác định hệ số bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các khu tập thể cũ; đồng thời xác định mức độ thiệt hại và phương án bồi thường đối với những công trình bị thu hồi hoặc chỉ bị cắt xén một phần diện tích.