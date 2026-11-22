Ảnh chụp các ngôi nhà cổ được trưng bày trong chuỗi hoạt động của làng cổ Đông Hòa Hiệp.
Đào sâu tới 3m, tìm thấy 16 hài cốt liệt sĩ tại trụ sở xã cũ ở Cần Thơ
Sau khi đào sâu từ 2,5-3m, lực lượng chức năng TP Cần Thơ tìm thấy 16 hài cốt liệt sĩ tại khuôn viên trụ sở UBND xã Phú An cũ.
Khơi dậy sức sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Quảng Ninh
Xã Kỳ Thượng, Quảng Ninh, với 98% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đang nỗ lực đưa chính sách đến từng bản làng, thay đổi nhận thức và xây dựng nếp sống mới.
Bên trong các khu tập thể cũ dọc đường Giải Phóng trước ngày mở rộng Quốc lộ 1A
Dọc đường Giải Phóng (Hà Nội), những khu tập thể cũ với ban công cơi nới, hành lang chật hẹp đang nằm trong diện giải phóng mặt bằng để mở rộng Quốc lộ 1A.
Tiếp tục hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số
Chính phủ tiếp tục kéo dài chính sách hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số sinh sống tại các địa bàn khó khăn.
Dòng sông 'hồi sinh', trại lợn giảm ô nhiễm sau phản ánh của VTC News
Sau phản ánh của VTC News, xã Hồng Phong (Ninh Bình) triển khai xử lý ô nhiễm, nhiều hộ chăn nuôi giảm đàn, tạm dừng hoạt động để cải tạo hệ thống xử lý chất thải.
Cận cảnh cầu gỗ Phú Kiểng 25 năm bắc qua sông Cái Nha Trang sắp được thay thế
Tỉnh Khánh Hòa quyết định chi 809 tỷ đồng xây cầu Phú Kiểng bắc qua sông Cái thay thế cây cầu gỗ tuổi đời gần 25 năm đã xuống cấp.
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