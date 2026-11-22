Trong quần thể Làng nhà cổ Đông Hòa Hiệp có nhà cổ ông Kiệt, ông Mười, ông Võ, ông Liêm, ông Tòng, ông Xoát… Trong đó, nhà cổ ông Kiệt được xây dựng cuối thế kỷ XIX bởi ông Trần Châu Lễ và bà Phạm Thị Tiền, sau đó được truyền lại cho con cháu gìn giữ qua nhiều thế hệ.