Việc đưa công trình vào hoạt động được kỳ vọng tạo điều kiện cho ô tô trên 9 chỗ lưu thông trên một phần tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, qua đó giảm áp lực phương tiện cho Quốc lộ 51. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đưa vào khai thác đồng bộ toàn bộ tuyến chính từ tháng 5. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, phương tiện được phép lưu thông trên tuyến mới giới hạn ở nhóm ô tô dưới 9 chỗ.