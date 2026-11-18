Bẫy ảnh phát hiện mang rừng quý hiếm ở Nghệ An
Hệ thống bẫy ảnh vừa ghi nhận Mang Pù Hoạt, loài động vật hoang dã cực kỳ quý hiếm xuất hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.
Cận cảnh 'bộ não' điều hành siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ ở TP.HCM
Nhà điều hành cống Mương Chuối, được ví như "bộ não" siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ở TP.HCM, đã lắp đặt thiết bị, sẵn sàng vận hành từ cuối tháng 11.
Cây dược liệu bản địa mở sinh kế tiền tỷ cho đồng bào Ê Đê
Từ những rẫy mía, mì thu nhập bấp bênh, người Ê Đê ở vùng miền núi Khánh Hòa đang thử hướng đi mới với cây xáo tam phân, kỳ vọng nâng thu nhập và giữ đất sản xuất.
Hàng nghìn tăng ni, phật tử cung nghinh bảo vật bằng vàng độc nhất Việt Nam
Ngày 17/11, hàng nghìn người tập trung ở trung tâm đô thị Vinh (Nghệ An) để theo dõi lễ cung nghinh Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn - Bảo vật quốc gia độc bản bằng vàng.
Cận cảnh 15 thửa đất ven hồ như khu nghỉ dưỡng của người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ
15 thửa đất rộng gần 4,4ha quanh hồ Sông Ray (TP Đồng Nai) đứng tên người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ xuất hiện một số công trình, hiện địa phương đã vào cuộc kiểm tra.
Khám phá quy trình biến rác thành điện tại nhà máy nghìn tỷ ở Ninh Bình
Nhà máy điện rác Greenity Nam Định (tỉnh Ninh Bình) sẵn sàng vận hành, được kỳ vọng góp phần giải quyết bài toán rác thải và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh.
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