(VTC News) -

Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết đã chủ động xây dựng các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phân luồng và điều tiết giao thông phục vụ vận hành Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thông tin được PC08 cung cấp tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM ngày 19/11.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM, phương án tập trung vào các tuyến giao thông kết nối từ TP.HCM đến sân bay Long Thành, đặc biệt là cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 và các tuyến đường kết nối liên vùng.

Trong đó, lực lượng chức năng chú trọng xác định các nút giao trọng điểm, vị trí bố trí lực lượng điều tiết, tuyến phân luồng chính và lộ trình thay thế. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng để chủ động xử lý những tình huống ùn ứ, sự cố giao thông có thể phát sinh khi lưu lượng phương tiện gia tăng.

Các tuyến đường kết nối liên vùng được TP.HCM tính toán phương án điều tiết giao thông phục vụ sân bay Long Thành. (Ảnh: Lương Ý)

PC08 cho biết, việc chuẩn bị phương án giao thông phục vụ sân bay Long Thành được đặt trong tổng thể các giải pháp bảo đảm giao thông dịp cao điểm cuối năm và thời gian tới.

Cũng theo PC08, những tháng cuối năm 2026, giao thông TP.HCM tiếp tục chịu áp lực lớn do nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng cao. Trong khi đó, nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm đang thi công, làm thu hẹp mặt đường và ảnh hưởng đến khả năng lưu thông, nhất là trong giờ cao điểm.

Qua theo dõi, rà soát, toàn thành phố hiện có gần 30 điểm, khu vực có tình hình giao thông phức tạp, nguy cơ ùn tắc. Các vị trí tập trung tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyến Trường Chinh, Cộng Hòa, Cách Mạng Tháng Tám; cửa ngõ phía Đông, nút giao An Phú, Mỹ Thủy, khu vực cảng Cát Lái, Quốc lộ 1, Quốc lộ 13 và khu vực Hàng Xanh.

Dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán 2027, áp lực giao thông tiếp tục gia tăng, nhất là tại các cửa ngõ thành phố, sân bay, bến xe và những tuyến kết nối khu công nghiệp, cảng hàng hóa.

TP.HCM chuẩn bị phương án điều tiết giao thông trên Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 và các tuyến kết nối liên vùng. (Ảnh: Lương Ý)

Trước tình hình này, PC08 cho biết đã xây dựng, triển khai gần 30 phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông. Lực lượng chức năng sẽ tăng cường bố trí cán bộ tại các cửa ngõ ra vào thành phố, sân bay, bến xe, khu vực cảng, nút giao trọng điểm và các tuyến đường đang thi công.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, khai thác hệ thống camera giám sát, bản đồ số và Phòng Điều hành giao thông để theo dõi tình hình lưu thông, kịp thời phát hiện và điều động lực lượng xử lý các điểm ùn ứ.

Lực lượng CSGT cũng phối hợp với Sở Xây dựng, Công an cấp xã và các đơn vị liên quan triển khai phương án phân luồng từ xa, điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực thi công; đồng thời cung cấp thông tin về các tuyến đường hạn chế lưu thông và lộ trình thay thế để người dân chủ động lựa chọn.

Thông qua việc triển khai các phương án phân luồng phục vụ sân bay Long Thành, công trình metro và những tuyến giao thông trọng điểm, PC08 hướng đến mục tiêu chủ động phòng ngừa ùn tắc từ sớm, từ xa, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong thời gian tới.