(VTC News) -

Ngày 22/11, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm học sinh có mặt từ rất sớm, háo hức xếp hàng để tham dự chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng”, trải nghiệm “xuyên không” về ngày 2/9/1945 nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập thông qua công nghệ thực tế ảo (VR).

Từ sáng sớm, học sinh tại Buôn Ma Thuột đã có mặt tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk để tham gia chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng”. (Ảnh: Thiên Trang)

Theo các em, đây là lần đầu được tham gia chương trình này nên tất cả đều tò mò, thích thú. Để đảm bảo công tác tổ chức diễn ra trật tự và an toàn, Ban Tổ chức bố trí lực lượng làm thủ tục check-in, khán giả được hướng dẫn di chuyển vào bên trong hội trường để chính thức bước vào không gian trải nghiệm.

Học sinh làm thủ tục check-in chương trình.

Em Nguyễn Phương Anh (học sinh lớp 7 tại phường Buôn Ma Thuột), cho biết: “Hôm nay em dậy từ sớm theo bố mẹ đến đây tham gia chương trình. Từ bên ngoài, nhiều tấm pano của chương trình khiến em ấn tượng. Em muốn mình được trải nghiệm sớm nhất có thể”.

Một em học sinh rạng rỡ khi được dán số thứ tự tham gia trải nghiệm “xuyên không”.

Khi bước vào không gian trưng bày của chương trình, em Trần Minh Thanh (học sinh ở phường Buôn Ma Thuột) cho hay, ở đây có nhiều hình ảnh về các bạn học sinh ở khắp nơi được trải nghiệm chương trình nên em rất thích thú.

Học sinh chăm chú xem không gian trưng bày tại chương trình.

Một nam sinh bày tỏ niềm vui khi là một trong những người đầu tiên được dán số để tham gia chương trình.

Những học sinh có mặt từ rất sớm.

Chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh Đắk Lắk (số 2 Hùng Vương, TP Buôn Ma Thuột) trong ba ngày từ 22-24/11. Chương trình được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, hưởng ứng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức; Báo Điện tử VTC News và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk thực hiện.

Hàng trăm học sinh háo hức chờ đợi để được trải nghiệm thời khắc “xuyên không”.

Những ánh mắt tò mò, thích thú của các học sinh.

Thông qua công nghệ thực tế ảo (VR), người tham gia như được bước vào không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, hòa cùng dòng người hướng lên lễ đài, chứng kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng lần đầu ra mắt công chúng tại Hà Nội vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh năm 2025, thu hút khoảng 35.000 lượt người tham gia trải nghiệm.

Năm 2026, hành trình tiếp tục đến với nhiều địa phương. Tại Quảng Ninh, chương trình được tổ chức nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, thu hút khoảng 7.500 người tham gia.

Tại Dinh Độc Lập (TP.HCM), trong ba ngày từ 19-21/8, chương trình thu hút hơn 8.000 lượt trải nghiệm. Tiếp đó, hơn 5.000 lượt người dân và du khách tham gia tại Công viên APEC (Đà Nẵng) từ ngày 2-4/9.

Trong tháng 10, chương trình được tổ chức tại Phố sách Hà Nội trong hai ngày 10 và 11/10, ghi nhận hơn 3.000 lượt khách tham gia; sau đó “Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra tại Quảng trường 2/4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 24-26/10. Riêng tại Nha Trang, chương trình đón 4.389 lượt khách trong ba ngày tổ chức.

Tiếp nối hành trình tại nhiều tỉnh, thành phố, chương trình đến với Đắk Lắk trong dịp Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Đây là dịp để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận một dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc thông qua trải nghiệm công nghệ, từ đó thêm hiểu và trân trọng những giá trị của độc lập, tự do.

Ban tổ chức trân trọng cảm ơn các đơn vị đã phối hợp, đồng hành cùng chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” tại Đắk Lắk. Các đơn vị phối hợp: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT); Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk. Các đơn vị đồng hành, hỗ trợ: Tập đoàn Vingroup; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank); Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO); Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk).