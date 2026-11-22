(VTC News) -

Sáng 22/11, tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và UBND tỉnh Đắk Lắk; Báo Điện tử VTC News phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao - Du lịch tỉnh Đắk Lắk thực hiện.

Chương trình được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, hưởng ứng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc chương trình.

Tại chương trình, người dân và du khách được trải nghiệm không gian lịch sử thông qua kính thực tế ảo (VR), với hình ảnh Quảng trường Ba Đình, lễ đài, dòng người và thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945.

Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết, với mong muốn đưa những giá trị lịch sử ấy đến gần hơn với công chúng, VOV đã xây dựng chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng”, ứng dụng công nghệ thực tế ảo tái hiện không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945.

Qua trải nghiệm này, công chúng có cơ hội bước vào không gian ngày Độc lập, hòa mình trong dòng người hướng về lễ đài, lắng nghe lời Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cảm nhận không khí thiêng liêng của thời khắc lịch sử.

“Chúng tôi hiểu rằng, không công nghệ nào có thể thay thế lịch sử hay những cảm xúc chân thực của người từng sống trong thời khắc ấy. Nhưng công nghệ, khi được sử dụng bằng trách nhiệm và tình yêu lịch sử, có thể mở ra cánh cửa mới để quá khứ đến gần hơn với hiện tại, giúp thế hệ trẻ không chỉ biết mà còn cảm nhận và tự hào về lịch sử dân tộc”, ông Ngô Minh Hiển nhấn mạnh.

Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam cùng các lãnh đạo, người dân tỉnh Đắk Lắk tham gia trải nghiệm chương trình.

Theo ông Ngô Minh Hiển, Đắk Lắk - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi hội tụ nhiều sắc màu văn hóa, nơi các dân tộc anh em cùng gắn bó, đoàn kết xây dựng quê hương. Thông qua chương trình này mong muốn mỗi người dân và du khách khi bước vào không gian tái hiện Quảng trường Ba Đình năm 1945 sẽ có những cảm xúc riêng, nhưng cùng gặp nhau ở niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn các thế hệ đi trước và tình yêu Tổ quốc.

Đặc biệt, Ban tổ chức kỳ vọng, chương trình sẽ trở thành một trải nghiệm giáo dục lịch sử có ý nghĩa đối với học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ. Để các em hiểu rằng, độc lập, tự do hôm nay được đánh đổi bằng biết bao hy sinh, mất mát; từ đó thêm trân trọng hòa bình, nuôi dưỡng khát vọng và ý thức trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhờ công nghệ VR và đồ họa 3D, không gian lịch sử được tái hiện theo góc nhìn 360 độ. Người trải nghiệm có thể quan sát khung cảnh từ nhiều hướng, lắng nghe âm thanh và cảm nhận không khí sục sôi của hàng vạn đồng bào trong ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Chương trình là một hoạt động có ý nghĩa trong giáo dục truyền thống, tuyên truyền lịch sử và phát triển các sản phẩm văn hóa ứng dụng công nghệ tại tỉnh Đắk Lắk.

Ông Y Nhuân Byă, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, lịch sử dân tộc Việt Nam được làm nên từ những trang sử hào hùng, thấm đẫm sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha ông.

Những sự kiện và thời khắc thiêng liêng dù đã lùi xa theo thời gian nhưng giá trị lịch sử, ý nghĩa giáo dục và sức lay động vẫn còn nguyên vẹn. Gìn giữ ký ức lịch sử, trao truyền những câu chuyện của quá khứ cho hôm nay và mai sau là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Những năm qua, tỉnh Đắk Lắk luôn quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử và đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa. Vì vậy, không gian trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng” có ý nghĩa thiết thực, góp phần đổi mới phương thức giáo dục truyền thống, đa dạng hóa sản phẩm văn hóa và lan tỏa giá trị lịch sử đến Nhân dân, du khách.

Các chiến sĩ tham gia chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng”.

Thay mặt chính quyền và người dân tỉnh Đắk Lắk, ông Y Nhuân Byă trân trọng ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp, đồng hành của Đài Tiếng nói Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị liên quan trong nghiên cứu, xây dựng và đưa công nghệ hiện đại đến gần hơn với công chúng.

Chương trình là minh chứng cho sự kết nối hiệu quả giữa truyền thông, văn hóa và công nghệ, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực trong bảo tồn, phát huy và lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa.

Hàng trăm học sinh háo hức chờ đợi để được trải nghiệm “Trở về thời khắc thiêng liêng” sáng nay.