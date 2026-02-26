Thủ tướng Campuchia không biết Trần Chí là kẻ cầm đầu tổ chức lừa đảo

(VTC News) -

Năm 2025, một loạt chiến dịch trấn áp tụ điểm lừa đảo trực tuyến do Bắc Kinh dẫn đầu đã giúp hàng nghìn người lao động thoát khỏi Myanmar và Campuchia, hồi hương về nước. Trong đó, thành công lớn nhất là chiến dịch bắt giữ và dẫn độ Trần Chí - ông trùm kinh doanh gốc Trung Quốc.

Trong quá trình điều tra, Trần Chí được phát hiện từng làm cố vấn cho cả ông Hun Manet và cha ông. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Campuchia cho biết ông không biết Trần Chí là kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: Getty)

“Chúng tôi không biết ông ta là kẻ cầm đầu", ông Hun Manet nói với Hãng tin AFP trong cuộc phỏng vấn tại Brussels, Bỉ.

Theo ông Hun Manet, quá trình kiểm tra lý lịch không phát hiện ra điều gì đáng ngờ và lưu ý Tập đoàn Prince Group của Trần Chí có mặt ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Anh.

Ông Hun Manet cũng khẳng Campuchia không biết về những hoạt động mờ ám của Prince Group và các nhà chức trách nước này ngay lập tức hành động khi nắm được thông tin về những cáo buộc sai phạm.

Giải thích lý do về việc Trần Chí bị dẫn độ sang Trung Quốc thay vì sang Mỹ, Thủ tướng Hun Manet cũng cho biết do quốc tịch của người này. Cụ thể, sau khi bị phát hiện sử dụng giấy tờ giả để xin nhập quốc tịch, Trần Chí bị tước quốc tịch Campuchia. Chính vì vậy, Trần Chí "chỉ còn quốc tịch Trung Quốc" và buộc chính quyền Campuchia phải dẫn độ sang Trung Quốc.

Kể từ khoảng năm 2015, Prince Group hoạt động tại hơn 30 quốc gia dưới vỏ bọc doanh nghiệp bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng hợp pháp. Trước khi các cáo buộc được đưa ra, đối với Phnom Penh, Trần Chí "chỉ là một doanh nhân, đóng góp cho nền kinh tế".

Cùng thời điểm, ông Hun Manet cho biết các trung tâm lừa đảo đang phá hoại nền kinh tế Campuchia và làm hoen ố hình ảnh quốc gia, đồng thời bác bỏ cáo buộc chính phủ có sự tiếp tay.

"Mạng lưới lừa đảo hay cái mà chúng tôi gọi là nền kinh tế đen, đang phá hoại nền kinh tế chân chính của chúng tôi. Nó đã khiến Campuchia mang tiếng xấu", ông Hun Manet nói.

Theo nhà lãnh đạo Campuchia, các trung tâm lừa đảo cũng gây tổn hại đến du lịch và đầu tư của xứ chùa tháp. "Đó là lý do vì sao chúng tôi cần xử lý triệt để vấn đề này", ông Hun Manet nhấn mạnh.