(VTC News) -

Sáng 21/11, Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) gồm 10 chương, 63 điều (giảm 20 điều so với Luật hiện hành) và có hiệu lực từ 1/7/2027.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Một trong những nội dung mới được quy định tại Luật là chủ đầu tư dự án bất động sản không được thu tiền dưới mọi hình thức để bảo đảm việc ký kết hợp đồng mua, thuê mua, chuyển nhượng bất động sản trước khi bất động sản, dự án bất động sản, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định.

Giải trình về quy định này, Chính phủ nêu rõ mục đích nhằm ngăn chặn từ gốc việc huy động vốn trá hình, kể cả dưới hình thức đặt cọc, giữ chỗ…bảo vệ người mua trước rủi ro dự án chưa đủ pháp lý.

Đồng thời, tại Nghị định 339/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà, kinh doanh bất động sản đã quy định các chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về điều kiện bất động sản đưa vào kinh doanh, thu và sử dụng tiền thu từ khách hàng không đúng quy định.

Sau khi dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) được thông qua, Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát đề xuất quy định bổ sung xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Rút đề xuất nộp 5% giá trị còn lại vào tài khoản đảm bảo chờ sổ đỏ

Luật mới quy định trước khi bên mua được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì chủ đầu tư không được thu quá 95% giá trị hợp đồng.

Giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán ngay sau khi bên mua nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc bên mua tự nguyện làm thủ tục cấp.

Tại dự thảo luật trước đó, Chính phủ từng đề xuất chuyển 5% giá trị còn lại này vào tài khoản đảm bảo tại ngân hàng và người mua hưởng lãi.

Tuy nhiên, trong báo cáo giải trình, tiếp thu, Chính phủ cho biết, ý kiến của một số đại biểu Quốc hội và ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị lược bỏ quy định nêu trên vì cho rằng trong thực tiễn triển khai, quy định này phát sinh một số bất cập, chưa thực sự phù hợp với mục tiêu quản lý và bảo vệ quyền lợi của các bên.

Cụ thể, việc phong tỏa khoản tiền 5% dẫn đến tình trạng một khoản tiền có giá trị đáng kể bị tồn đọng trong tài khoản ngân hàng trong thời gian dài, không được chủ đầu tư sử dụng, trong khi người mua cũng không được trực tiếp quản lý, sử dụng khoản tiền này.

Đặc biệt, đối với những dự án mà việc cấp Giấy chứng nhận bị kéo dài do các nguyên nhân khách quan, vướng mắc về thủ tục hành chính hoặc các vấn đề pháp lý cần được cơ quan có thẩm quyền giải quyết, thời gian phong tỏa có thể kéo dài nhiều năm.

“Như vậy, khoản tiền 5% bị đóng băng trong thời gian dài nhưng không tạo ra hiệu quả tương xứng trong việc thúc đẩy tiến độ cấp Giấy chứng nhận, đồng thời làm phát sinh những vấn đề mới trong quá trình thực hiện”, báo cáo nêu.

Theo đó, sau khi Luật được thông qua, Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm chủ đầu tư không hoàn thành nghĩa vụ hoặc không bàn giao hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, bảo đảm người mua đã thanh toán đúng cam kết không bị chậm cấp Giấy chứng nhận do lỗi chủ quan của chủ đầu tư.