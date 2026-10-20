Thủ tướng: Phát triển bất động sản cao cấp căn cứ theo nhu cầu của thị trường

(VTC News) -

Góp ý vào dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) tại phiên họp tổ ngày 19/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh dự luật liên quan trực tiếp đến nhiều luật khác, do đó cần rà soát kỹ lưỡng để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Thủ tướng dẫn chứng trong Luật Đất đai quy định Nhà nước phải tăng cường công tác quản lý giá đất. Khi tiến hành đấu giá, trình tự, thủ tục và việc quyết định giá đất theo quy định của Luật Đất đai sửa đổi tới đây sẽ do các địa phương quyết định theo khung giá đất và hệ số.

Theo Thủ tướng, quan điểm của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chính phủ là phải quản lý, điều tiết, kiểm soát giá đối với phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, tạo điều kiện để người thu nhập thấp, người lao động có khả năng tiếp cận nhà ở.

“Chúng ta phải quản lý, điều tiết được, không thể để tăng giá một cách vô lý đối với những phân khúc mà chúng ta cần phải có quản lý. Với những phân khúc cao cấp dành cho những người có điều kiện kinh tế, việc phát triển có thể căn cứ vào yêu cầu và nhu cầu của thị trường”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, việc quản lý, điều tiết giá đất và thị trường bất động sản, nhất là phân khúc nhà ở dành cho đối tượng chính sách và người thu nhập thấp, có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp người dân tiếp cận nhà ở, thông qua hình thức mua nhà ở xã hội hoặc thuê nhà dài hạn.

Để thực hiện mục tiêu này, Thủ tướng lưu ý các quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất cho nhà đầu tư cùng những cơ chế, chính sách, trình tự và thủ tục liên quan phải được xây dựng đồng bộ, thống nhất với Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là chuỗi quy định pháp luật có mối liên hệ chặt chẽ, cần được rà soát tổng thể để bảo đảm tính khả thi khi triển khai.

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ lưu ý, sau khi luật được ban hành, nếu các văn bản hướng dẫn thi hành không đầy đủ, chi tiết và rõ ràng, các địa phương sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình áp dụng.