Đề xuất giữ lại 5% tiền mua nhà tại ngân hàng, có sổ đỏ mới trả cho chủ đầu tư

(VTC News) -

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, sáng 22/10, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Dự thảo luật gồm 10 chương, 61 điều, giảm 22 điều so với luật hiện hành.

Trong đó, dự thảo luật bổ sung quy định về cơ chế bảo đảm đối với 5% giá trị còn lại của hợp đồng kinh doanh bất động sản được bảo đảm bằng việc chuyển vào tài khoản phong tỏa hoặc theo thỏa thuận của các bên.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. (Ảnh: Duy Linh)

Dự thảo quy định trước khi bên mua, thuê mua được cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì chủ đầu tư không được thu quá 95% giá trị hợp đồng. Đối với phần giá trị còn lại tương đương 5% giá trị hợp đồng được chuyển vào tài khoản mở tại tổ chức tín dụng.

Số tiền tương đương 5% giá trị hợp đồng trong tài khoản chỉ được chuyển cho chủ đầu tư ngay sau khi bên mua, thuê mua nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật hoặc khi bên mua, bên thuê mua đồng ý tự làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Người mua, thuê mua được hưởng số tiền lãi phát sinh từ khoản tiền 5% trong tài khoản mở tại tổ chức tín dụng theo quy định tại điểm b khoản này (nếu có).

Về phân quyền, phân cấp, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo Luật phân quyền cho UBND cấp tỉnh quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng.

Việc phân quyền nhằm bảo đảm thống nhất với chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của địa phương trong quản lý, theo dõi và tổ chức thực hiện dự án.

Dự thảo Luật đồng thời quy định rõ trách nhiệm của chủ tịch UBND cấp tỉnh trong việc xem xét, quyết định, kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện các cam kết, nghĩa vụ đối với dự án sau khi được chấp thuận chuyển nhượng.

Về kinh doanh quyền sử dụng đất, Bộ trưởng Bộ Tư pháp thông tin, dự thảo Luật sửa đổi các quy định về kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản, chuyển nhượng dự án bất động sản theo hướng bảo đảm đồng bộ với pháp luật đất đai, đầu tư và pháp luật có liên quan.

“Về hợp đồng kinh doanh bất động sản, dự thảo làm rõ nguyên tắc, cơ quan quản lý, điều kiện và trình tự áp dụng hợp đồng, thống nhất việc áp dụng hợp đồng theo Luật Kinh doanh bất động sản, khắc phục tình trạng chồng lấn với pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhất là quy định về đăng ký hợp đồng theo mẫu đối với mua bán căn hộ chung cư, mở rộng các loại hợp đồng chuyển nhượng trong kinh doanh bất động sản”, Bộ trưởng nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban đề nghị quy định ngay tại luật các nguyên tắc quản lý khoản tiền còn lại tương đương 5% giá trị hợp đồng trong tài khoản và xử lý rủi ro phát sinh.

Đồng thời cần làm rõ yếu tố “tự nguyện” khi bên mua, thuê mua tự làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận, liên quan đến hoạt động thanh toán, bảo lãnh trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai.

Có ý kiến đề nghị phân biệt thỏa thuận đặt cọc với việc huy động vốn để thực hiện dự án; có quy định kiểm soát các khoản thu khác có bản chất huy động tiền trước thời điểm được phép.

Cũng có ý kiến đề nghị làm rõ trình tự, thời điểm xác nhận đủ điều kiện kinh doanh, chấp thuận cấp bảo lãnh cho chủ đầu tư và phát hành bảo lãnh cho từng bên mua, thuê mua, tránh dẫn đến ách tắc trong thực hiện do cách hiểu khác nhau.