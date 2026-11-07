Bộ Xây dựng phải báo cáo Thủ tướng về tổng thể thị trường bất động sản

(VTC News) -

Nhiệm vụ trên được nêu tại Nghị quyết 353 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026, được Thủ tướng Lê Minh Hưng ký ban hành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10. (Ảnh: chinhphu.vn)

Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương báo cáo Thủ tướng trong tháng 11 về tổng thể tình hình thị trường bất động sản.

Báo cáo phải làm rõ nguồn cung, thanh khoản, giá cả, giao dịch và tồn kho bất động sản theo từng phân khúc, địa bàn. Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng có trách nhiệm nhận diện nguy cơ rủi ro, đề xuất kịch bản, phương án xử lý, không để tác động dây chuyền đến hệ thống tài chính, ngân hàng.

Đối với nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng rà soát tình hình cung - cầu tại từng địa phương, định kỳ hàng tháng báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Bộ Xây dựng phải kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và báo cáo, đề xuất Chính phủ điều chỉnh kế hoạch hàng năm phù hợp với nhu cầu thực tế, bảo đảm cân đối cung - cầu nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trên từng địa bàn.

Ngoài nhiệm vụ liên quan thị trường bất động sản, Chính phủ giao Bộ Xây dựng rà soát toàn diện phương án, điều kiện cần thiết để đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác trong năm 2026.

Bộ Xây dựng cũng được yêu cầu đôn đốc tiến độ thực hiện Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các công trình phục vụ Năm APEC 2027, bảo đảm an ninh, an toàn ở mức cao nhất, tính khả thi, hiệu quả và tuân thủ quy định.

Chính phủ chỉ đạo khẩn trương đề xuất phương án kết nối giao thông tổng thể giữa Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với trung tâm Thủ đô Hà Nội và các địa phương.

Bộ Xây dựng có nhiệm vụ hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền Đề án chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2035, định hướng đến năm 2050; chủ động hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, công tác lập quy hoạch tuyến đường sắt Đồng Đăng - Hà Nội.

Đi kèm đó là khẩn trương rà soát, cập nhật, hoàn thiện đồng bộ hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn đường sắt đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp đường sắt của Việt Nam.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư; đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu lập kế hoạch thi công chi tiết, có giải pháp bù đắp khối lượng chậm tiến độ, nhất là đối với các dự án, dự án thành phần có tỷ lệ giải ngân thấp.

Chính phủ lưu ý tăng cường nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Giám sát chặt tín dụng bất động sản, thúc đẩy cho vay nhà ở xã hội

Đối với Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ yêu cầu tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức tín dụng triển khai hiệu quả các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về lãi suất; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức tín dụng vi phạm pháp luật, không chấp hành chỉ đạo giảm lãi suất cho vay, có hành vi cạnh tranh lãi suất không lành mạnh.

Ngành Ngân hàng được yêu cầu tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn, thúc đẩy tín dụng đối với nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo chủ trương của Chính phủ.

“Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực triển khai chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của khách hàng trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng”, Nghị quyết nêu rõ.

Chính phủ cũng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, nhất là tín dụng kinh doanh bất động sản và tín dụng ngoại tệ.

Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, theo dõi, giám sát dư nợ tín dụng, khả năng trả nợ vay đến hạn của doanh nghiệp bất động sản, đặc biệt là các doanh nghiệp đang cơ cấu lại nợ, tập trung xử lý nợ xấu, hạn chế phát sinh nợ xấu mới.

Chính phủ cũng yêu cầu kiên quyết xử lý tình trạng “sân sau”, sở hữu chéo, sở hữu ngầm, thao túng, chi phối hoạt động ngân hàng theo quy định pháp luật.