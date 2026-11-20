(VTC News) -

Kết hợp voucher đặc quyền tới 30% và chính sách lãi suất cố định, cơ chế này mở cơ hội sở hữu bất động sản tại vùng giá tốt, đồng thời dành dư địa tài chính cho những kế hoạch khác.

“Khóa” chi phí sở hữu khi giá tốt, giãn nghĩa vụ dòng tiền tới 540 ngày

Với người kinh doanh, dòng tiền thường gắn với mùa vụ, tiến độ thu hồi công nợ và kế hoạch mở rộng hoạt động. Vì vậy, quyết định sở hữu thêm một bất động sản không đơn thuần phụ thuộc vào khả năng chi trả tổng giá trị căn nhà, mà còn nằm ở việc phân bổ nghĩa vụ thanh toán có phù hợp với chu kỳ tài chính hay không.

Dòng sản phẩm giãn xây tại Vịnh Mây giải quyết bài toán này bằng cách tách giá trị sở hữu thành hai phần độc lập về thời điểm thanh toán. Người mua thanh toán trước phần giá trị đất và thương mại, trong khi chi phí xây dựng được lùi tới 540 ngày, sau đó tiếp tục thanh toán theo tiến độ.

Cơ chế này đặc biệt phù hợp với người chưa có nhu cầu nhận nhà ngay hoặc muốn giữ lại vốn cho hoạt động kinh doanh, duy trì nguồn tiền cho những cơ hội sinh lời khác.

Dòng sản phẩm giãn xây tại Vịnh Mây cho phép người mua sở hữu trước vị trí, lùi nghĩa vụ thanh toán chi phí xây dựng tới 540 ngày.

Lợi thế của việc sở hữu sớm còn nằm ở khả năng lựa chọn. Khi một đô thị đã hoàn thiện hạ tầng, tiện ích và hình thành cộng đồng cư dân, sức hút điểm đến được kiểm chứng rõ hơn nhưng quỹ sản phẩm có vị trí đẹp thường không còn dồi dào.

Đồng thời, những giá trị gia tăng từ hạ tầng, cảnh quan và hệ sinh thái đã được phản ánh ngày càng đầy đủ vào mặt bằng giá bất động sản. Giãn xây vì thế tạo cơ hội tiếp cận tài sản ngay từ giai đoạn đầu, khi mặt bằng giá còn tốt.

Khoảng thời gian giãn xây tới 18 tháng còn tạo dư địa để chủ nhân chuẩn bị phương án hoàn thiện phù hợp với nhu cầu. Người mua có thể nghiên cứu thiết kế, lựa chọn vật liệu, tính toán công năng nghỉ dưỡng hoặc mô hình kinh doanh, đồng thời quan sát diễn biến thị trường và dòng khách để đưa ra quyết định phù hợp hơn.

Đáng chú ý, thời gian chờ xây dựng cũng là giai đoạn hệ sinh thái Vinhomes Hải Vân Bay tiếp tục hoàn thiện. VinWonders dự kiến hoàn thành khu vui chơi giải trí vào quý IV/2027; khu khám phá và khách sạn LegendLux dự kiến hoàn thành quý I/2028; Hải Vân Wellness Hub dự kiến hoàn thành quý III/2028.

Khi đến thời điểm hoàn thiện và nhận nhà, chủ nhân có thêm cơ sở để đón đầu một điểm đến đã hình thành hệ tiện ích, cộng đồng và sức hút du lịch. Ngôi nhà khi đó vừa thuận tiện phục vụ những kỳ nghỉ gia đình, vừa có thêm điều kiện để khai thác kinh doanh.

Voucher tới 30%, lãi suất cố định: Nhẹ gánh tài chính khi sở hữu thêm bất động sản

Nếu giãn xây giúp phân kỳ nghĩa vụ thanh toán, các chính sách tài chính đi kèm tiếp tục giảm áp lực vốn ban đầu và tạo sự chủ động trong dài hạn. Đáng chú ý là sự kết hợp giữa voucher đặc quyền sở hữu nhà với phương án cố định lãi suất, giúp người mua vừa tiết kiệm vốn tự có, vừa kiểm soát tốt hơn chi phí sử dụng đòn bẩy tài chính.

Với căn nhà phố có diện tích đất 70m², giá khoảng 5,8 tỷ đồng, phần đất và thương mại chiếm khoảng 3,6 tỷ đồng, chi phí xây dựng khoảng 2,2 tỷ đồng. Nếu được ngân hàng phê duyệt vay 70% giá trị đất và thương mại, khoản vay tương đương 2,52 tỷ đồng, vốn đối ứng cho phần này khoảng 1,08 tỷ đồng.

Nếu đang nắm giữ “Voucher đặc quyền sở hữu nhà Vinhomes” và sử dụng trước 31/12/2026, người mua có thể giảm đáng kể phần vốn tự có phải chuẩn bị. Cụ thể, voucher được dùng để thanh toán tối đa 30% giá trị căn.

Như vậy, trong trường hợp này, nếu voucher có giá trị lớn hơn hoặc bằng 1,08 tỷ đồng sẽ bù đắp được toàn bộ phần vốn tự có, giúp người mua sở hữu căn nhà Vịnh Mây với 0 đồng vốn ban đầu.

Voucher tối đa 30% giúp người mua giảm vốn tự có, giữ lại nguồn lực cho hoạt động kinh doanh và các kế hoạch tài chính khác.

Áp lực tài chính tiếp tục được xóa bỏ nhờ chính sách cố định lãi suất lên tới nửa thập kỷ. Với khoản vay 2,52 tỷ đồng, gói lãi suất 3%/năm trong 18 tháng tương đương khoảng 6,3 triệu đồng tiền lãi mỗi tháng trên dư nợ gốc, chỉ bằng khoảng 25-30% so với các gói vay thông thường trên thị trường. Phần lãi vượt trần được chủ đầu tư hỗ trợ chi trả.

Người có nhu cầu ổn định chi phí vốn trong thời gian dài hơn có thể cân nhắc phương án “khóa” lãi suất 9%/năm trong 60 tháng, thấp hơn rất nhiều so với mức thả nổi lên tới 13-14%/năm ngoài thị trường.

Hai lựa chọn vay vốn đáp ứng những nhu cầu quản trị dòng tiền khác nhau. Gói 18 tháng phù hợp với người có kế hoạch thu xếp nguồn tiền hoặc cơ cấu lại dư nợ trong trung hạn, trong khi phương án 60 tháng tạo thêm cơ sở dự báo chi phí vốn dài hơn.

Nhờ đó, người mua có thể tận dụng đòn bẩy tài chính mà không phải đặt toàn bộ hoạt động kinh doanh trước rủi ro biến động lãi suất trong thời gian áp dụng chính sách.

Chương trình “Mua nhà Vinhomes không lo lãi suất” bảo vệ khách hàng trước mọi biến động vĩ mô lên tới nửa thập kỷ.

“Voucher đặc quyền sở hữu nhà Vinhomes” chỉ áp dụng đến ngày 31/12/2026. Với nhà đầu tư đang có kế hoạch sở hữu thêm bất động sản, đây là thời điểm không thể bỏ lỡ để biến lợi thế giãn xây, voucher đặc quyền và ưu đãi cố định lãi suất thành một quyết định tích sản hiệu quả.