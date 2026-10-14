Cách làm bò lúc lắc mềm, mọng như nhà hàng

Bò lúc lắc hấp dẫn bởi thịt bò mềm thơm, kết hợp ớt chuông và hành tây giòn ngọt. Bí quyết nào giúp món ăn đậm đà, không bị dai hay khô khi chế biến tại nhà?

Giá trị dinh dưỡng của thịt bò

Thịt bò giàu protein, sắt, kẽm, vitamin B12 và các dưỡng chất cần thiết cho cơ bắp, quá trình tạo hồng cầu. Bổ sung thịt bò với lượng phù hợp có thể góp phần phòng ngừa thiếu máu do thiếu sắt.

Thịt bò được chế biến thành nhiều món như bò kho, phở bò, bò xào, bò lúc lắc. Để món bò lúc lắc mềm ngon, cần chọn thịt phù hợp và kiểm soát nhiệt độ, tránh xào quá lâu khiến thịt bị khô, dai và mất vị ngọt tự nhiên.

Hướng dẫn cách làm thịt bò lúc lắc

Nguyên liệu gồm 500gr thịt bò (nên chọn thịt thăn), 200gr ớt chuông xanh và đỏ, 1/2 củ hành tây, 1 quả cà chua, 200gr rau xà lách, 50ml rượu Brandy, hành khô, tỏi, hành lá, ngò rí và các gia vị như dầu hào, nước tương, đường, hạt nêm, tiêu, dầu ăn.

Để bò lúc lắc mềm ngon, nên chọn thịt thăn ít gân, ướp cùng tỏi và có thể thêm một thìa canh bột bắp để giữ độ ẩm.

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Thịt bò rửa sạch, để ráo, bỏ gân và cắt miếng vuông khoảng 2cm. Ớt chuông bỏ hạt, cắt miếng vừa ăn; hành tây bóc vỏ, cắt múi. Hành khô, tỏi băm nhỏ; hành lá, ngò rí thái nhỏ. Xà lách rửa sạch, để ráo; cà chua cắt khoanh để trang trí.

Bước 2: Ướp thịt bò

Cho thịt bò vào tô, thêm 1 thìa dầu hào, 1/2 thìa nước tương, 1/2 thìa hạt nêm, 1/2 thìa đường, tỏi băm và tiêu. Trộn đều, ướp khoảng 30 phút cho thịt ngấm gia vị.

Bước 3: Xào rau củ

Làm nóng chảo với dầu ăn, phi thơm hành tỏi rồi cho ớt chuông và hành tây vào xào nhanh trên lửa lớn. Khi rau củ vừa chín tới, vẫn giữ độ giòn, trút ra đĩa.

Bước 4: Xào thịt bò

Phi thơm hành tỏi, cho thịt bò vào chảo nóng, xào nhanh trên lửa lớn. Thêm 50ml rượu Brandy, 1 thìa nước tương và 1 thìa đường, đảo đều cho thịt ngấm gia vị. Khi thịt gần chín, có thể thêm một thìa bơ nhạt để tăng hương vị. Tiếp đó, cho rau củ vào đảo nhanh rồi tắt bếp, tránh xào quá lâu khiến thịt bị dai.

Thành phẩm: Bày bò lúc lắc ra đĩa, trang trí với xà lách, cà chua và ngò rí. Món ăn ngon nhất khi dùng nóng cùng cơm trắng, bánh mì hoặc khoai tây chiên.

Cách làm khoai tây chiên ăn kèm bò lúc lắc

Khoai tây gọt vỏ, rửa sạch, cắt thanh dài vừa ăn rồi ngâm nước muối loãng để hạn chế thâm và loại bỏ bớt tinh bột. Chần khoai trong nước sôi có chút muối khoảng 30 giây đến 1 phút, vớt ra để ráo. Đun nóng dầu, chiên khoai đến khi vàng giòn bên ngoài, chín mềm bên trong rồi vớt ra để ráo dầu.

Bí quyết làm bò lúc lắc thơm ngon, không bị dai

Để bò lúc lắc mềm ngon, nên chọn thịt thăn ít gân, ướp cùng tỏi và có thể thêm một thìa canh bột bắp để giữ độ ẩm. Xào thịt trên chảo nóng, chia thành từng mẻ vừa phải và không nấu quá lâu để tránh khô, dai. Rau củ chỉ nên xào vừa chín, nêm gia vị vừa ăn để giữ độ giòn. Khi chọn thịt bò, ưu tiên thịt có màu đỏ tự nhiên, mỡ vàng nhạt, không có mùi lạ, bề mặt không nhớt và có độ đàn hồi khi ấn nhẹ. Nên mua thịt tại cơ sở uy tín, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.