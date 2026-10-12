(VTC News) -

Bình nóng lạnh là thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình, đặc biệt vào mùa lạnh. Tuy nhiên, không ít người có thói quen bật bình từ sáng đến tối vì cho rằng bình đã có rơ-le tự ngắt nên không cần tắt. Tuy nhiên, đây là thói quen không tốt.

Bật bình nóng lạnh cả ngày tiềm ẩn những rủi ro gì?

EVN cũng khuyến cáo không nên bật bình nóng lạnh liên tục cả ngày. Thói quen này mang đến những bất lợi sau:

Nguy cơ mất an toàn về điện

Bình nóng lạnh sử dụng điện trong môi trường có độ ẩm cao. Các sản phẩm đạt chuẩn được trang bị những cơ chế bảo vệ nhất định, đồng thời nếu được lắp đúng kỹ thuật, hệ thống điện cũng có các biện pháp bảo vệ an toàn.

Tuy nhiên, nguy cơ rò điện có thể xảy ra do linh kiện xuống cấp, bộ phận cách điện hoặc hệ thống tiếp địa không bảo đảm.

Bật bình nóng lạnh cả ngày tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về điện. (Ảnh minh họa: Shome)

Tiền điện tăng

Khi nước nguội dần, bình có thể tự làm nóng lại để duy trì nhiệt độ ở mức cài đặt. Nếu gia đình ít sử dụng nước nóng nhưng vẫn để bình bật nhiều giờ, phần điện năng dùng để bù nhiệt thất thoát có thể trở thành khoản chi phí không cần thiết.

Do đó, với gia đình chỉ cần sử dụng nước nóng vào một vài khung giờ nhất định, bật bình nước nóng suốt ngày là không cần thiết.

Nên sử dụng bình nóng lạnh thế nào?

Dưới đây là cách dùng bình nóng lạnh đúng:

Bật trước khi sử dụng thay vì bật cả ngày

Với bình nóng lạnh có bình chứa, người dùng nên bật thiết bị trước khi tắm theo thời gian làm nóng được nhà sản xuất hướng dẫn. Thời gian này phụ thuộc vào dung tích bình, công suất thanh đốt và nhiệt độ nước đầu vào.

Sau khi nước đạt nhiệt độ phù hợp, nên ngắt nguồn điện cấp cho bình trước khi tắm. Đây là biện pháp giúp hạn chế nguy cơ điện giật nếu thiết bị xảy ra sự cố. Không nên vừa tắm vừa để bình đun nước, đặc biệt khi chưa xác định rõ tình trạng an toàn của hệ thống điện.

Đối với bình nóng lạnh trực tiếp, cách vận hành có thể khác bình chứa. Người dùng cần tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất, bảo đảm thiết bị được nối đất và có thiết bị chống rò điện phù hợp.

Tắt khi không sử dụng

Nên hình thành thói quen tắt bình nóng lạnh sau khi sử dụng, thay vì để thiết bị hoạt động từ sáng đến tối. Nếu nhiều thành viên sử dụng nước nóng vào các thời điểm khác nhau, có thể sắp xếp lịch tắm hợp lý để hạn chế thời gian làm nóng và lượng nhiệt thất thoát.

Nếu bình nóng lạnh có chức năng hẹn giờ hoặc điều khiển thông minh, có thể tận dụng để thiết bị hoạt động vào những khung giờ thường sử dụng, thay vì phải nhớ bật tắt thủ công mỗi ngày.

Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ

Bình nóng lạnh cần được kiểm tra theo khuyến cáo của nhà sản xuất, nhất là các bộ phận bảo vệ điện, dây dẫn, đầu nối, hệ thống tiếp địa và van an toàn đối với bình chứa có áp lực.

Nếu phát hiện bình có dấu hiệu rò nước, phát ra tiếng động bất thường, thường xuyên làm nhảy thiết bị bảo vệ, có mùi khét hoặc xuất hiện cảm giác tê khi chạm vào vòi nước, cần ngừng sử dụng và ngắt nguồn điện nếu có thể thực hiện an toàn. Sau đó, liên hệ thợ điện hoặc kỹ thuật viên có chuyên môn để kiểm tra. Không tự ý tháo bình hay sửa chữa khi chưa ngắt điện đúng cách.

Bên cạnh việc không bật bình nóng lạnh cả ngày, các gia đình nên chọn dung tích bình phù hợp với số người sử dụng, ưu tiên sản phẩm có khả năng cách nhiệt tốt và được lắp đặt bởi đơn vị chuyên môn.

Hệ thống điện cấp cho bình cần đáp ứng công suất thiết bị, có dây dẫn phù hợp, tiếp địa đúng kỹ thuật và thiết bị chống rò điện được lựa chọn, lắp đặt theo quy định. Không sử dụng ổ cắm, dây nối tạm bợ hoặc thiết bị điện không phù hợp với môi trường ẩm ướt.

Đặc biệt, cần phân biệt giữa việc tắt công tắc điều khiển trên bình và ngắt hoàn toàn nguồn điện cấp cho thiết bị. Nếu muốn tăng mức độ an toàn trước khi tắm, người dùng nên sử dụng thiết bị ngắt nguồn phù hợp được lắp đặt đúng kỹ thuật.