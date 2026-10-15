52 cặp đôi ở TP.HCM diễu hành xe đạp, trải nghiệm metro trong lễ cưới

52 cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn tham gia lễ cưới tập thể tại TP.HCM, diễu hành xe đạp, trải nghiệm Metro số 1 và cùng viết tiếp hành trình hạnh phúc, sáng 15/10.
Các cặp đôi cùng tham gia diễu hành xe đạp, mở đầu chuỗi hoạt động ý nghĩa trong ngày trọng đại của mình.
Theo bà Hoài Sơn, nhiều cặp đôi đã chung sống hơn 10 năm hoặc có con nhưng chưa từng tổ chức đám cưới vì khó khăn tài chính. Mỗi mùa cưới, Ban tổ chức đều nỗ lực kết nối các nhà tài trợ để mang đến ngày vui ấm áp, đáng nhớ cho các gia đình trẻ.
Lễ cưới tập thể là dịp để 52 cặp đôi cùng chia sẻ niềm hạnh phúc, đánh dấu một cột mốc quan trọng trên hành trình xây dựng gia đình.
Những khoảnh khắc đáng nhớ của các cặp đôi.
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