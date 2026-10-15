52 cặp đôi ở TP.HCM diễu hành xe đạp, trải nghiệm metro trong lễ cưới

Các cặp đôi tham gia chương trình là đoàn viên công đoàn, hội viên, thanh niên công nhân, viên chức, giáo viên, bộ đội xuất ngũ và người lao động đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP.HCM.

Những chiếc xe đạp được sử dụng trong hoạt động diễu hành, tạo điểm nhấn cho ngày cưới tập thể và lan tỏa thông điệp về lối sống văn minh, thân thiện với môi trường.

Nghi thức dâng hoa là một trong những hoạt động mở đầu chương trình, trước khi các cặp đôi tiếp tục hành trình đến địa điểm tổ chức lễ cưới.

Bà Thái Thị Hoài Sơn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TP.HCM, Phó Ban tổ chức Lễ cưới tập thể năm 2026, cho biết chương trình được duy trì từ năm 2007 nhằm hỗ trợ thanh niên công nhân khó khăn thực hiện ước mơ về một đám cưới trọn vẹn.

Theo bà Hoài Sơn, nhiều cặp đôi đã chung sống hơn 10 năm hoặc có con nhưng chưa từng tổ chức đám cưới vì khó khăn tài chính. Mỗi mùa cưới, Ban tổ chức đều nỗ lực kết nối các nhà tài trợ để mang đến ngày vui ấm áp, đáng nhớ cho các gia đình trẻ.